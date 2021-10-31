Видео ⟩ Муцениеце изобразила Асмус, Мельникова с ножом, а Бородина неудачно пошутила

Судьями в этом выпуске были Татьяна Навка, Максим Траньков, Татьяна Тарасова, Леонид Ярмольник и Николай Цискаридзе.

Дарья Мельникова и Максим Маринин вышли на лед под саундтрек из фильма "Стальная бабочка". Фигурист играл роль маньяка. Любопытный факт, именно в этом фильме главную роль играла сама Даша. В финале девушка достала нож и убила своего партнера. Татьяна Тарасова заметила, что следует выбирать знакомые музыкальные произведения. Это помогает сразу понять, что происходит на льду.

Жюри отметили, что Дарья была убедительная в этом образе, но к сожалению у пары были технические ошибки, а потому они не смогли набрать высоких баллов.

Видео: Дарья Мельникова и Максим Маринин

Не понравились судьям в этом выпуске и прокаты Никиты Преснякова и Натальи Забияко. Они отметили, что Никита катается уже увереннее, но артистизма ему не хватило.

Видео: Никита Пресняков и Наталья Забияко

В этот раз хуже себя показали пара - Гела Мехси и Яна Хохлова. Она танцевали на льду под музыку Дмитрия Шостаковича и воплотили образы Гамлета и Офелии.

Видео: Гела Месхи и Яна Хохлова

Значительно прибавили в танце Аглая Шиловская и Максим Шабалин. Они воплотили на льду фрагмент из картины Никиты Михалкова "Пять вечеров".

Видео: Аглая Шиловская и Максим Шабалин

Жесткую критику от Николая Цискаридзе получила Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев: "Чтобы шутить на сцене, на льду, в профессии, нужен уровень. Видно, что Ксюша училась кататься для программы... Так как она не владеет основным материалом, было видно, что она пытается шутить там, где еще шутить невозможно, было опасно. Чтобы шутить, надо стать Мольером или Ягудиным в этом... Ксюш, дай Бог, чтобы в следующий раз все вышло интереснее".

Леониду Ярмольнику номер понравился. Он не видел, что было что-то тяжело технически, но пара была смешной и передавала настроение. Татьяна Тарасова указала, что ей не было смешно. Ей не казалось, что то, что Бородина и Соловьев - это тот танец, который должен быть смешным.

Напомним, в прошлом эпизоде Бородина оказалась в номинации на вылет, но ее спасли зрители - получив больше всего голосов, она осталась в проекте.

Видео: Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев

Агата Муцениеце и Александр Энберт своим катанием не впечатлили жюри. За технику они получили довольно низкие баллы. У актрисы было много технических помарок, но с точки зрения артистизма все было очень хорошо реализовано. Пара представила на льду фрагмент из скандального кинофильма "Текст". Агата на льду изобразила героиню Кристины Асмус.

Татьяна Навка выступила в защиту поддержки, которую показала пара. Она смотрела невероятно эффектно, но не была сложной.

Муцениеце заметила, что выбрать именно этот фильм предложила именно она, а Александр согласился.

Видео: Агата Муцениеце и Александр Энберт

Высоко оценили пару Евгении Медведевой и Дани Милохина. На льду они показали фрагмент из ленты "Бумбараш".

"Данька очень прибавил!" - отметила Тарасова. Она указала, что тиктокер катается с огромной скоростью, а некоторые элементы просто изумительные. Татьяна Анатольевна призналась, чей очень нравится эта пара.