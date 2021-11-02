"Попрощались в СМС": после отмены спектакля Бузова обвинила гендиректора МХАТа во лжи и личной неприязни

ФОТО: https://www.instagram.com/buzova86/

Ольга решила рассказать "всю правду" о том, что на самом деле может быть причиной отмены спектакля.

"Мы очень долго ждали, когда нам дадут дату. И вот - ура! Наконец-то у всех актеров - а их в постановке "Чудесный грузин" аж 30 (а над самим спектаклем работало более 70 сотрудников) - нашлось время, и мы выбрали дату 2 ноября. С внесением в афишу все тянули и тянули, и вот за неделю до показа наконец-то билеты появились в продаже! Без рекламы их скупили за считаные дни… Но новое руководство МХАТа это не устроило! И господин Кехман дал задание снять спектакль и выдать новость, что отмена связана с плохой покупкой билетов на Бузову. Подождите! Стоп! Во-первых, в спектакле огромное количество потрясающих актеров. Во-вторых, это самая масштабная постановка. В-третьих, такой масштабной рекламы не было ни у одной театральной премьеры…" - написала певица.

Звезда уверена, что генеральный директор МХАТа Владимир Кехман пытается ввести зрителя в заблуждение. "И вообще, что значит плохие продажи? Если билетов уже не было в кассах… Доказательство и скрины того, что билетов нет, в моих сторис! Мои слова не водица, у меня все запротоколировано. Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? Чтобы очернить меня и приподнять себя?

Ну это подходит для шоу-бизнеса, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство.

А теперь реальность: вчера со мной попрощались в СМС некоторые ребята из нашего коллектива, хотя в графике у меня стояли спектакли 2 ноября и 23 декабря… У меня подписан договор, который находится в доступе.

Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать об этом честно, прямо и открыто! Это право театра, но не вводите в заблуждение зрителя!" - добавила Бузова.

Ольга Бузова ФОТО: instagram/buzova86

Ранее Ольга Бузова опубликовала в сторис в Instagram скриншот, на котором видно, что все билеты были раскуплены. "Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких продаж на все ваши постановки, как были на спектакле с моим участием", - написала артистка.