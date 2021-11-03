Фото ⟩ Бронемашины Patria 6x6 планируют производить в Латвии

В среду на военной базе в Адажи состоялось торжественное принятие латвийской армией первых четырех бронемашин Patria 6x6. Эти бронемашины произведены в Финляндии, однако планируется, что в будущем их будут делать в Латвии.

Известно, что в Латвии их собирается производить предприятие Patria Latvia, которое согласно информации Firmas.lv принадлежит финской компании Patria ISP Oy.

На мероприятии по принятию первых четырех транспортных средств Пабрикс указал, что они маркированы древними латышскими символами, а

это "в каком-то виде означает, что древние латышские символы защитят бронемашины".

Министр отметил, что проект колесных бронемашин - большой шаг для НВС и для развития местного индустриального производства.

Галерея: Армия получила бронемашины Patria 6x6

Кроме того, Латвия договорилась с правительством Финляндии, что в случае, если и другие страны заходят приобрести такие бронемашины, латвийское производство примет участие в конкурсе.

Ранее сообщалось, что 30 августа на Адажском полигоне Пабрикс подписал общее соглашение с министром обороны Финляндии Анти Кайконеном о покупке колесных бронемашин с колесной формулой 6х6 у предприятия Patria. По этому соглашению Латвия приобретет свыше 200 новых бронемашин до 2029 года.

Стоимость этой покупки - примерно 200 миллионов евро, включая доставку, изначальное обслуживание и обучение персонала.

Дальнейшее содержание, ремонт и возможная модернизация будет проводиться в Латвии. В планах привлечение местных предпринимателей и инвестиции в экономику Латвии, что также обеспечит безопасность необходимых поставок. Это было одним их изначальных условий проекта.