Выплата российских пенсий за январь, февраль и март этого года пока невозможна, так как не получено финансирование из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве социального страхования (VSAA).
Задерживается выплата российских пенсий. В VSAA назвали причину
VSAA проинформировало Министерство иностранных дел (МИД) о сложившейся ситуации и попросило срочно связаться с российской стороной, чтобы как можно скорее найти решение. В пятницу МИД вызвал к себе поверенного в делах посольства России в Латвии Дмитрия Касаткина, которому направил ноту с просьбой объяснить причину задержки.
Госказна со своей стороны сообщила, что никаких препятствий для перевода пенсий и пособий из российских банков нет.
VSAA начнет выплату пенсий, как только Россия выполнит свои обязательства, говорится в сообщении агентства.
Если задержка в выплате российских пенсий приведет к тому, что у их получателей начнутся проблемы с оплатой неотложных повседневных нужд, Министерство благосостояния просит их обращаться в социальные службы своих самоуправлений.
Подобная ситуация уже возникала в 2023 году. Тогда выплаты пенсий были задержаны на две недели.
Российская сторона тогда заявила, что перевела деньги, но они не дошли до VSAA. Впоследствии было принято решение о повторном переводе денег.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!