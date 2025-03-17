Рыночная цена на электроэнергию на прошлой неделе в странах Балтии выросла в два раза по сравнению с предыдущей неделей.
На прошлой неделе цена на электроэнергию выросла в два раза. В чем причина?
В Латвии и Литве рыночная цена электроэнергии достигла 112,46 евро за мегаватт-час (МВтч), а в Эстонии - 111,67 евро за МВтч.
В целом цены на электроэнергию в странах Балтии соответствовали уровням в других странах Европы: в Германии цена составила 110,62 евро за МВтч, а в Польше - 112,94 евро за МВтч.
При этом системная цена составила 63,40 евро за МВтч, что более чем в три раза выше по сравнению с предыдущей неделей.
Резкий рост цен на бирже Nord Pool на прошлой неделе был в основном обусловлен снижением выработки электроэнергии на ветряных электростанциях.
В странах Балтии объем энергии, произведенной ветровыми станциями, сократился на 50%, а в Северных странах – на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, в Северных странах значительно снизилась средняя температура воздуха - она была на 5 градусов ниже, чем неделей ранее, что привело к увеличению потребления электроэнергии на 6% и ухудшению баланса между выработкой и потреблением. В странах Балтии импорт электроэнергии уменьшился на 21%.
В регионе Nord Pool потребление электроэнергии составило 9194 гигаватт-часа (ГВтч), а объем производства электроэнергии достиг 9908 ГВтч.
Общий объем потребления электроэнергии в странах Балтии увеличился на 2% и составил 522 ГВтч. В Латвии объем потребленной электроэнергии остался на уровне предыдущей недели - 132 ГВтч. В Эстонии потребление увеличилось на 2% - до 161 ГВтч. В Литве потребление электроэнергии составило 229 ГВтч, что на 2% больше, чем неделей ранее.
Выработка электроэнергии в странах Балтии выросла на 9% и составила 428 ГВтч. В Латвии объем производства электроэнергии достиг 148 ГВтч, что на 64% больше, чем неделей ранее. В Эстонии производство увеличилось на 8% – до 113 ГВтч, а в Литве сократилось на 16% - до 167 ГВтч.
Соотношение выработки к потреблению в Латвии составило 112%, в Эстонии - 70%, а в Литве - 73%. В целом в странах Балтии было произведено 82% от общего объема потребленной электроэнергии.
25 декабря 2024 года был зафиксирован дефект в трансграничном соединении между Финляндией и Эстонией Estlink 2.
Согласно информации, опубликованной финским оператором, ремонтные работы на этом интерконнекторе продлятся до 1 августа 2025 года.
Таким образом, из общей установленной мощности трансграничных соединений между Финляндией и Эстонией (1016 МВт) доступными останутся только 358 МВт (EstLink 1), что существенно ограничит импорт электроэнергии из Северных стран.
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