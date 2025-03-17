На прошлой неделе цена на электроэнергию выросла в два раза. В чем причина?

В Латвии и Литве рыночная цена электроэнергии достигла 112,46 евро за мегаватт-час (МВтч), а в Эстонии - 111,67 евро за МВтч.

В целом цены на электроэнергию в странах Балтии соответствовали уровням в других странах Европы: в Германии цена составила 110,62 евро за МВтч, а в Польше - 112,94 евро за МВтч.

При этом системная цена составила 63,40 евро за МВтч, что более чем в три раза выше по сравнению с предыдущей неделей.

Резкий рост цен на бирже Nord Pool на прошлой неделе был в основном обусловлен снижением выработки электроэнергии на ветряных электростанциях.

В странах Балтии объем энергии, произведенной ветровыми станциями, сократился на 50%, а в Северных странах – на 48% по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, в Северных странах значительно снизилась средняя температура воздуха - она была на 5 градусов ниже, чем неделей ранее, что привело к увеличению потребления электроэнергии на 6% и ухудшению баланса между выработкой и потреблением. В странах Балтии импорт электроэнергии уменьшился на 21%.