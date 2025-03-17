Swedbank снижает процентную ставку популярного инструмента по накоплению

Ранее, если вкладывать деньги в накопитель, процентная ставка составляла 2,5% в год.

Swedbank объясняет, что после многочисленных снижений процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) банк также был вынужден адаптироваться, изменив процентную ставку по накопителю. Изменение коснется всех действующих договоров накопителя, в том числе для несовершеннолетних.

В то же время будут внесены и изменения в договор "накопителя", в том числе предусмотрено, что в дальнейшем накопленные проценты будут выплачиваться ежемесячно.

В свою очередь в банке SEB агентству LETA указали, что в данный момент банк не принял решения о снижении ставок по накоплениям.

Руководитель отдела сбережений, инвестиций и пенсий SEB banka Олег Андреев сказал, что после решения ЕЦБ о снижении ставок банк ожидал, что ставки по банковским накопительным счетам и срочным вкладам также снизятся, но в настоящее время SEB banka не принял конкретного решения о снижении ставок.

Он сообщил, что в данный момент ставка накопительного счета в SEB banka составляет 2,15% в год, а частным лицам за остаток на расчетных счетах выплачивается 0,25% в год.

В свою очередь руководитель по бизнес-развитию Luminor Bank Екатерина Зинича указала, что Luminor Bank тщательно следит за ситуацией на финансовых рынках и спросом, решениями ЕЦБ и изменениями Euribor, чтобы оценить соответствие ставок ситуации на рынке.

В данный момент процентная ставка накопительного счета Luminor Bank составляет 2,15%, и сейчас банк пересматривать ставки не планирует.

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