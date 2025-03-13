Влияние "тарифных войн" Трампа на Латвию - экономист рассказала, чего ожидать жителям

США занимают 3% от общего латвийского экспорта, основными товарами являются:

изделия из древесины;

механизмы;

электро- и оптические приборы.

Именно эти отрасли могут пострадать больше всего. При этом США могут вводить новые тарифы, и нет гарантии, что текущие ограничения останутся единственными.

На вопрос, почувствуют ли потребители влияние торговых войн, Зоргенфрея отвечает, что это зависит от реакции ЕС.

Например, если тарифы будут введены на соевые бобы, это затронет сельскохозяйственные регионы США.

Если же ЕС введет ответные пошлины на другие товары, импортируемые в Европу, цены могут вырасти. Это будет зависеть от того, удастся ли найти альтернативные поставки из других стран.

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