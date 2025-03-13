Торговые войны, инициированные президентом США Дональдом Трампом, затронули и Европейский союз (ЕС). Экономист Swedbank Лива Зоргенфрея в интервью TV3 Ziņas объяснила, как это отразится на Латвии.
Влияние "тарифных войн" Трампа на Латвию - экономист рассказала, чего ожидать жителям
Она отмечает, что тарифы, безусловно, повлияют на экономику, однако на данный момент введенные меры, возможно, не окажутся слишком болезненными.
Экономист выделяет три ключевых аспекта. Прямые эффекты - их масштаб зависит от уровня тарифов, затронутых товаров и роли США как торгового партнера.
Ответные меры ЕС - возможные новые "волны" тарифов в ответ.
Косвенные эффекты - даже если компания не экспортирует в США, она может быть частью цепочки поставок, связанной с американским рынком.
По словам Зоргенфреи, высокие тарифы могут замедлить экономический рост и снизить спрос на товары других стран, что затруднит экспорт и развитие экономики.
Кроме самих тарифов, большую проблему создают резкие колебания - например, в Канаде пошлины в течение нескольких часов снизились с 50% до 25%. Говоря о влиянии неопределенности, эксперт сравнивает его с движением в густом тумане - бизнес вынужден снижать скорость и откладывать решения.
Экономист поясняет, что компании откладывают инвестиционные решения и расширение производства.
Американские предприятия уже начали сокращать активность, что отражается на экономике Латвии, поскольку она мала, открыта и зависима от глобальных процессов. Эти колебания тормозят инвестиции и экспорт не только в США, но и в Европу и другие регионы.
США занимают 3% от общего латвийского экспорта, основными товарами являются:
- изделия из древесины;
- механизмы;
- электро- и оптические приборы.
Именно эти отрасли могут пострадать больше всего. При этом США могут вводить новые тарифы, и нет гарантии, что текущие ограничения останутся единственными.
На вопрос, почувствуют ли потребители влияние торговых войн, Зоргенфрея отвечает, что это зависит от реакции ЕС.
Например, если тарифы будут введены на соевые бобы, это затронет сельскохозяйственные регионы США.
Если же ЕС введет ответные пошлины на другие товары, импортируемые в Европу, цены могут вырасти. Это будет зависеть от того, удастся ли найти альтернативные поставки из других стран.
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