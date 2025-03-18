Авиабилеты станут дороже - разбираемся, почему

На носу сезон отпусков и полетов на курорты. Однако с 1 января 2025 года на рейсах, вылетающих из аэропортов ЕС требуется использовать примеси экологически чистого авиационного топлива (SAF), которое значительно дороже обычного. Из-за этого, к примеру, авиакомпания Lufthansa уже ввела эко-надбавку к цене билетов: до 72 евро. Какие сюрпризы ждут латвийских пассажиров и как в летний сезон вырастут цены на авиабилеты? Станет ли отрасль авиационного био-топлива такой же "золотой жилой", как производство био-дизеля и био-этанола, которое в свое время бурно развивали в Латвии частные предприниматели, получая весомые субсидии? Разбирался TVNET+.