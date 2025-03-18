На носу сезон отпусков и полетов на курорты. Однако с 1 января 2025 года на рейсах, вылетающих из аэропортов ЕС требуется использовать примеси экологически чистого авиационного топлива (SAF), которое значительно дороже обычного. Из-за этого, к примеру, авиакомпания Lufthansa уже ввела эко-надбавку к цене билетов: до 72 евро. Какие сюрпризы ждут латвийских пассажиров и как в летний сезон вырастут цены на авиабилеты? Станет ли отрасль авиационного био-топлива такой же "золотой жилой", как производство био-дизеля и био-этанола, которое в свое время бурно развивали в Латвии частные предприниматели, получая весомые субсидии? Разбирался TVNET+.
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Авиабилеты станут дороже - разбираемся, почему
Sustainable Aviation Fuels (SAF) - это экологичное авиационное топливо с низким углеродным следом, которое производится из неископаемых ресурсов, в том числе из отходов: например, из отработанных растительных масел, отходов деревообработки, сельского хозяйства и пищевой промышленности и т.п.
Чтобы достигнуть климатической нейтральности в ЕС к 2050 году, доля SAF в авиационном топливе в аэропортах ЕС в 2025 году должна составлять 2%, к 2030 - 6%, к 2035 - 20%, и в конечном итоге достигнуть 70% в 2050 году.
По оценкам латвийский авиационных экспертов стоимость топлива составляет порядка 30% от общей стоимости расходов авиакомпании. В ряде случаев - доходит и до 50%.