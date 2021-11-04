Ноябрьское солнце: синоптики о погоде на четверг
В четверг, 4 ноября, во многих местах Латвии между облаками выглянет солнце, и до вечера не ожидается существенных осадков, прогнозируют синоптики.
В четверг, 4 ноября, во многих местах Латвии между облаками выглянет солнце, и до вечера не ожидается существенных осадков, прогнозируют синоптики.
Вечером с юго-запада страну начнет пересекать дождевая зона.
Южный ветер от слабого до умеренного сменится юго-восточным и восточным ветром. Температура воздуха поднимется до +7...+10 градусов.
В Риге будет преимущественно пасмурно, без осадков, ветер юго-восточный, воздух прогреется до +9 градусов.