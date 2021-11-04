Чт, 4.11.2021
Реальность довольно ужасна. Хотя люди не верят, что отделения переполнены, но, к сожалению, это так. Много людей болеет, и многие молодые люди болеют. Иева, Медсестра
Иева, Медсестра

Ноябрьское солнце: синоптики о погоде на четверг

ФОТО: Pexels

В четверг, 4 ноября, во многих местах Латвии между облаками выглянет солнце, и до вечера не ожидается существенных осадков, прогнозируют синоптики.

Вечером с юго-запада страну начнет пересекать дождевая зона.

Южный ветер от слабого до умеренного сменится юго-восточным и восточным ветром. Температура воздуха поднимется до +7...+10 градусов.

В Риге будет преимущественно пасмурно, без осадков, ветер юго-восточный, воздух прогреется до +9 градусов.


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