В море у Даугавгривы найдены обломки старинного судна

Общество отправило письмо Управлению национального культурного наследия (NKMP) об очередном найденном фрагменте корабля.

Энтузиасту подводной археологии и эксперту клуба водолазов Baltijas Ronis Шенделеву удалось найти останки до сих пор неизвестного корабля.

Общество допускает, что находка может быть частью найденных в сентябре на пляже останков корабля или же нового памятника культуры.

Водолаз сделал фотографии останков и готов поделиться информацией с ответственными институциями страны в целях дальнейшего исследования и сохранения останков.

Bolderajas grupa напоминает, что море часто "отдает" то, что когда-то забрало. В 2005 году после бури был найден руль старинного судна, в 2018 году в Даугавгривскую крепость была доставлена внушительного размера часть шпангоута, а в этом году на берега Мангальсалы и Даугавгривы были выброшены части свай дамбы построенного в XVIII веке и взорванного в 1917 году форта "Комета".

Bolderajas grupa и клуб водолазов Baltijas Ronis считают, что пришло время срочно принять решение о создании морского музея в устье Даугавы. Самым подходящим местом для такого музея они считают Даугавгривскую крепость.

Ранее сообщалось, что на пляже в Даугавгриве были найдены останки корабля длиной 12 метров, скорее всего, датируемые XIX веком. Об этом агентству LETA рассказал специалист Отдела археологии и истории NKMP Янис Мейнертс.

По его словам, NKMP и Рижский свободный порт получили информацию о найденном объекте. NKMP обследовало объект и констатировало, что на краю воды из-под песка выступают концы трех массивных дубовых досок обшивки. Под песком, омываемом волнами, можно было нащупать, что размер обломка судна примерно 1,3х4 метра.

В ходе раскопок было установлено, что обломок значительно крупнее, чем изначально предполагалось. Его длина как минимум 12 метров, ширина - 3,5. Часть фрагмента находится под дюнами.