В море у Даугавгривы найдены обломки старинного судна
В море неподалеку от Даугавгривского мола энтузиаст подводной археологии Юрий Шенделев нашел фрагмент корабля, сообщило сообщество Bolderaja grupa.
В море неподалеку от Даугавгривского мола энтузиаст подводной археологии Юрий Шенделев нашел фрагмент корабля, сообщило сообщество Bolderaja grupa.
Общество отправило письмо Управлению национального культурного наследия (NKMP) об очередном найденном фрагменте корабля.
Энтузиасту подводной археологии и эксперту клуба водолазов Baltijas Ronis Шенделеву удалось найти останки до сих пор неизвестного корабля.
Общество допускает, что находка может быть частью найденных в сентябре на пляже останков корабля или же нового памятника культуры.
Bolderajas grupa напоминает, что море часто "отдает" то, что когда-то забрало. В 2005 году после бури был найден руль старинного судна, в 2018 году в Даугавгривскую крепость была доставлена внушительного размера часть шпангоута, а в этом году на берега Мангальсалы и Даугавгривы были выброшены части свай дамбы построенного в XVIII веке и взорванного в 1917 году форта "Комета".
Bolderajas grupa и клуб водолазов Baltijas Ronis считают, что пришло время срочно принять решение о создании морского музея в устье Даугавы. Самым подходящим местом для такого музея они считают Даугавгривскую крепость.
Ранее сообщалось, что на пляже в Даугавгриве были найдены останки корабля длиной 12 метров, скорее всего, датируемые XIX веком. Об этом агентству LETA рассказал специалист Отдела археологии и истории NKMP Янис Мейнертс.
По его словам, NKMP и Рижский свободный порт получили информацию о найденном объекте. NKMP обследовало объект и констатировало, что на краю воды из-под песка выступают концы трех массивных дубовых досок обшивки. Под песком, омываемом волнами, можно было нащупать, что размер обломка судна примерно 1,3х4 метра.
Открытый фрагмент представляет собой дубовый борт корабля, и видна только его наружная часть. Она обшита массивными досками 25 сантиметров в ширину и восемь - в толщину. Также на борте сохранились тысячи маленьких медных гвоздиков, которые свидетельствуют о том, что судно было обшито листами меди, а эта часть борта при эксплуатации судна находилась под водой.