Пн, 8.11.2021
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Ника Алексеева, исследователь дезинформации

Президентский замок остался без нового рояля

Рижский замок ФОТО: Zane Bitere/LETA

Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) в ходе рассмотрения законопроекта о госбюджете на 2022 год в понедельник поддержала предложение все-таки отказаться от приобретения концертного рояля для Праздничного зала Рижского замка.

Соответствующее финансирование в размере 183 921 евро будет перенаправлено в бюджете 2022 года в средства на непредвиденные расходы.

Ранее по данному вопросу прозвучали противоречивые мнения, непонимание в связи с приобретением рояля выразили и пользователи Twitter.

Напомним, в октябре появилась информация о том, что канцелярия президента планирует в будущем году за 183 921 евро приобрести концертный рояль в Праздничный зал Рижского замка, а также потратить 155 050 евро на проведение нескольких мероприятий, чтобы отметить столетие принятия Конституции Латвийской Республики, но потом канцелярия отказалась от планов по покупке рояля.


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