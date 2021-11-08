Президентский замок остался без нового рояля

Соответствующее финансирование в размере 183 921 евро будет перенаправлено в бюджете 2022 года в средства на непредвиденные расходы.
Ранее по данному вопросу прозвучали противоречивые мнения, непонимание в связи с приобретением рояля выразили и пользователи Twitter.
Напомним, в октябре появилась информация о том, что канцелярия президента планирует в будущем году за 183 921 евро приобрести концертный рояль в Праздничный зал Рижского замка, а также потратить 155 050 евро на проведение нескольких мероприятий, чтобы отметить столетие принятия Конституции Латвийской Республики, но потом канцелярия отказалась от планов по покупке рояля.