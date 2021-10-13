Ср, 13.10.2021
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Канцелярия президента хочет купить концертный рояль за 184 000 евро

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Канцелярия президента планирует в будущем году за 183 921 евро приобрести концертный рояль в Праздничный зал Рижского замка, а также потратить 155 050 евро на проведение нескольких мероприятий, чтобы отметить столетие принятия Конституции Латвийской Республики, сообщает агентство LETA.

Как свидетельствует приложение к законопроекту госбюджета 2022 года, в целом канцелярия президента планирует в будущем году потратить на приоритетные мероприятия 1,2 миллиона евро, в том числе на усиление канцелярии будут направлены 220 845 евро. В будущем году с помощью этого финансирования планируется усилить мощность, чтобы способствовать продуктивности работы персонала и удержанию сотрудников, обеспечить конкурентоспособную зарплату, что позволит привлечь высококачественных специалистов и профессионалов и удержать имеющихся.

На благоустройство сада Рижского замка в будущем году планируется потратить 70 000 евро, а в 2023 году на эти цели планируется направить 50 000 евро.

В будущем и 2023 годах планируется завершить реконструкцию сада Рижского замка, сохранив его значение культурно-исторического наследия и приспособив для работы президента. В 2022 году на эти цели планируется потратить 70 000 евро, а в 2023 году - 50 000 евро.

Бюджет канцелярии президента в будущем году планируется в размере 6,7 миллионов евро, 1,2 миллиона из них предусмотрены на приоритетные мероприятия, в свою очередь на зарплаты сотрудников, в том числе президента, планируется потратить 2,5 миллиона.


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