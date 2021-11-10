Тающие ледники Гренландии и разрушительные наводнения в будущем

Только за последние десять лет растаяло около 3,5 триллиона тонн льда острова Гренландия, которое утекло в океанские воды.

Для сравнения - такого количества воды хватило бы, чтобы утопить всю Великобританию на глубину 15 метров. Нью-Йорк при подобных условиях пропал бы на глубину 4,5 километра.

Ученые Лидского университета - первые, кто использовал сделанные спутником снимки, показывающие этот глобальный феномен - отделение льда по слоям, начиная с береговой линии и приближаясь к центральным регионам острова.

За 40 лет ледники Гренландии растаяли на 21% больше и в теплые сезоны года стали на 60% "небезопаснее".

Снимки со спутника были получены в рамках экспедиции Европейского космического агентства CryoSat-2. Они свидетельствуют о том, что в период с 2011 по 2022 год под влиянием таяния ледников Гренландии глобальный уровень моря поднялся на 1 сантиметр.

Больше всего ледники таяли в два ярковыраженных лета - в 2012 и 2019 году, когда были установлены два новых рекорда по объемам таяния за последние 40 лет.

Повышение уровня моря угрожает прибрежным регионам и снижает возможность получения продуктов питания для местных коммун коренных жителей, обживших арктические регионы. Кроме того, оно влияет и на глобальную температуру воздуха.

Однако ученые Лидского университета отмечают то, насколько важную роль в глобальном потеплении играет снижение парниковых выбросов, что означало бы лучшее "здоровье" ледника Гренландии.

Сделанные спутниками снимки за последние 11 лет помогли спрогнозировать и дальнейшее "поведение" ледников.

Созданная симуляция таяния ледника Гренландии до 2100 года предсказывает повышение уровня моря на 3-23 сантиметра.