Если исполнится наихудший сценарий: как будут выглядеть известные туристические объекты после наводнений
СТАТЬЮ
Если в результате глобального потепления температура выросла бы на 3 градуса по Цельсию, то такое историческое место на Кубе как Кафедральная площадь в центре Гаваны ушло бы под воду, прогнозирует бесприбыльная исследовательская организация Climate Central. Входящие в нее ученые, журналисты и другие специалисты создали фотоманипуляции, показав судьбу известных в мире культурно-исторических объектов, если в ближайшие годы не будут снижены выбросы парниковых газов.
По информации Climate Central, разрушительные и безвозвратные наводнения угрожают более 100 прибрежным городам в 39 странах мира.
С потеплением планеты океанские воды распространяются на сушу, постепенно тают и арктические ледники. Новейшая информация свидетельствует, что достигнуть повышения в три градуса в последующие 79 лет довольно реально, кроме того, в визуализации Climate Central не включены планы по защите городов. В частности, то, как планировщики городской среды обеспечат задержание воды.
Climate Central сотрудничает с исследователями климата из Принстонского университета, Потсдамского института климатических исследований и Колумбийского университета.
Уже сейчас примерно четверть важных объектов инфраструктуры США подвержены наводнениям, последствия которых могут быть безвозвратными.
Судьба популярных туристических объектов, если рост глобального потепления не достигнет 2 градусов или превысит 3 градуса, по сравнению с доиндустриальным веком:
Кафедральная площадь Гаваны на Кубе
Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия
Burj Khalifa, небоскреб в Дубае, ОАЭ
Музей современного искусства в Мельбурне, Австралия
Остров Парадайз на Багамах
Площадь Святого Павла в Лондоне
Центр Кейптауна, ЮАР
Музей современного искусства Сан-Франциско, Калифорния, США