Если исполнится наихудший сценарий: как будут выглядеть известные туристические объекты после наводнений

Если в результате глобального потепления температура выросла бы на 3 градуса по Цельсию, то такое историческое место на Кубе как Кафедральная площадь в центре Гаваны ушло бы под воду, прогнозирует бесприбыльная исследовательская организация Climate Central. Входящие в нее ученые, журналисты и другие специалисты создали фотоманипуляции, показав судьбу известных в мире культурно-исторических объектов, если в ближайшие годы не будут снижены выбросы парниковых газов.

По информации Climate Central, разрушительные и безвозвратные наводнения угрожают более 100 прибрежным городам в 39 странах мира.

На визуализациях видно, как изменится городская среда с повышением уровня моря и океана, если прирост температуры воздуха не достигнет 2 градусов по Цельсию или превысит три градуса по сравнению с доиндустриальным веком.

С потеплением планеты океанские воды распространяются на сушу, постепенно тают и арктические ледники. Новейшая информация свидетельствует, что достигнуть повышения в три градуса в последующие 79 лет довольно реально, кроме того, в визуализации Climate Central не включены планы по защите городов. В частности, то, как планировщики городской среды обеспечат задержание воды.

Climate Central сотрудничает с исследователями климата из Принстонского университета, Потсдамского института климатических исследований и Колумбийского университета.

Примерно 10% всех жителей мира живут в округах с высоким риском затопления - многие маленькие острова могут уйти под воду, перед лицом большой угрозы находятся Китай, Индия, Индонезия, Вьетнам и Бангладеш.

Уже сейчас примерно четверть важных объектов инфраструктуры США подвержены наводнениям, последствия которых могут быть безвозвратными.

Судьба популярных туристических объектов, если рост глобального потепления не достигнет 2 градусов или превысит 3 градуса, по сравнению с доиндустриальным веком:

Кафедральная площадь Гаваны на Кубе

ФОТО: https://www.climatecentral.org/

Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия

ФОТО: https://www.climatecentral.org/

Burj Khalifa, небоскреб в Дубае, ОАЭ

ФОТО: https://www.climatecentral.org/

Музей современного искусства в Мельбурне, Австралия

ФОТО: https://www.climatecentral.org/

Остров Парадайз на Багамах

ФОТО: https://www.climatecentral.org/

Площадь Святого Павла в Лондоне

ФОТО: https://www.climatecentral.org/

Центр Кейптауна, ЮАР

ФОТО: https://www.climatecentral.org/

Музей современного искусства Сан-Франциско, Калифорния, США