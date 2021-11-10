Девятилетний мальчик, пострадавший на концерте Трэвиса Скотта, находится в коме

У ребенка выявлены травмы головы, печени и почек, отмечает CBS. В иске на миллион долларов указано, что

зрители концерта "затоптали почти насмерть" мальчика, когда двинулись к сцене и устроили давку.

Семья обвиняет организаторов фестиваля в халатности: концерт остановили только через 40 минут после начала давки.

"Этот маленький ребенок и его семья столкнулись с травмой, которая изменит жизнь. Этого никто не ожидает при покупке билетов на концерты", - заявил адвокат семьи. По его словам, на фестивале Astroworld не соблюдались меры безопасности, а организаторы долгое время не реагировали на просьбы прекратить выступление.

Уже сообщалось, что на рэпера Трэвиса Скотта и других организаторов фестиваля Astroworld в Техасе подали в суд после гибели восьми человек в давке.

Напомним, по меньшей мере восемь человек погибли и сотни были ранены в давке во время музыкального фестиваля Astroworld в Хьюстоне, штат Техас, США.

Как рассказал на пресс-конференции глава пожарной службы Хьюстона Сэмюэль Пена, толпа начала толкаться в сторону сцены, и среди зрителей возникла паника.