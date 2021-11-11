Недавно мы с коллегой исследовали подпольный рынок сертификатов о вакцинации. Один из дилеров предложил оплатить услугу через литовскую платежную систему Verse. Для открытия счета не потребовалось ни одного документа, и платеж прошел — выглядит, будто новые технологии открыли дверь в мир бесконтрольных финансовых операций.

В Литве зарегистрирована почти треть европейских "платежек", а Вильнюс заменил Лондон в роли финтех-столицы ЕС. Но справляется ли регулятор с нагрузкой? RUS TVNET разбирался в вопросе.

Итак, мы с коллегой пытаемся купить "липовый сертификат", нам предлагают Verse как способ оплаты. Скачиваем приложение, регистрируемся — для этого потребовалось указать только имя, фамилию и электронную почту, без какого-либо удостоверяющего личность документа — и счет открыт. Дальше надо было туда завести деньги, просто привязав банковскую карту. Мы перевели 1 евро в тестовом режиме: наш собеседник, продавец сертификатов, прислал "имя аккаунта" — это действительно имя и первая буква фамилии, — и подтвердил получение платежа.

Получается, любой человек может открыть счет в Verse, не предоставляя ровным счетом ничего, не удостоверяя свою личность никак, и переводить средства другим таким же абонентам, о которых он знает только "имя аккаунта".

Получается, это возможность бесконтрольно совершать платежи, в том числе и за преступные действия.

Компания Verse — платежная система, работающая по лицензтии EMI (Electronic Money Institution). В Verse, если судить по фамилиям, указанным на сайте, работают в основном представители испаноговорящих стран, при этом владельцем с 2020 года является американская компания Square Inc. Лицензия получена в Литве.

В этом году компания уже была раз оштрафована литовским регулятором: ей пришлось заплатить 30 тыс евро за "предоставление неверной информации об остатках средств клиентов в кредитных учреждениях и Банке Литвы".

Что ответили в Verse?

Мы направили запрос — как Verse поверяет клиентов и какую ответственность они несут, если совершенная через них транзакция оплачивала преступные сделки.

Представитель Verse, чье имя компания даже не указала в письме, ограничившись словом "представитель", заявил:

"Мы очень серьезно относимся к обвинениям в незаконной деятельности и ведем расследование по этому поводу. Хотя мы не можем комментировать эти конкретные претензии, как эмитент электронных денег (EMI), уполномоченное Банком Литвы, постоянный обзор и совершенствование методов борьбы с отмыванием денег (AML) является для нас ключевым приоритетом. Предотвращение мошенничества и финансовых преступлений - это проблемы, которые затрагивают всю отрасль, и мы продолжаем улучшать нашу программу, наши процессы и инвестировать в наши технологии и людей, чтобы помочь бороться с этими общими проблемами".

Что ответил регулятор?

Старший специалист PR-одела Банка Литвы, Гиедриус Шниукас, объяснил, что "в случаях более низкого риска отмывания средств и финансирования терроризма, регулирование позволяет участникам финансового рынка применять упрощенную процедуру надлежащей проверки клиентов".

Однако это не единственный случай, когда финтах-сектор Литвы привлекает общественное внимание с негативной стороны. Так, в мае издание Financial Times заподозрило литовскую платежку Finolita в том, что через них было украдено 123 млн долларов из Wirecard.

Кейс Wirecard: миллионы утекли через Литву Wirecard обанкротившаяся немецкая платежная система, бывший генеральный директор, главный операционный директор, два члена правления и другие руководители которого были арестованы после того, как в компании была обнаружена брешь в размере 2,3 млн долларов США. Следователи полагают, что незадолго до объявления о банкротстве из банка были выведены миллионы долларов, и что часть из них была обработана литовской финансово-технологической компанией Finolita. Немецкий депутат Европарламента Свен Гигольд заявил, что Банк Литвы был проинформирован о сделках Finolita, но ничего не предпринял.

"Центральный банк Литвы проводит промышленную политику для продвижения финансового сектора, а не для регулирования финансового сектора", — заявил Свен Гигольд.

Что такое EMI и как работают "цифровые банки"?

За последние 10 лет финансовые технологии сильно шагнули вперед: мы теперь переводим деньги в два клика, открываем счет, не заходя в банк, оплачиваем практически все онлайн.

Разросся и сам сектор. Если раньше большинство финансовых операций осуществлял только банк, то теперь для предоставления таких услуг, как платежи и перевод средств, банковская лицензия вовсе необязательна. Открыть свой банк — это невероятно дорого, долго, сложно, плюс очень строгий контроль регулятора. Поэтому финтех-компании в основном работают по двум лицензиям: EMI и PI.

"Платежки" и их лицензии EMI, или эмитенты электронных денег обычно работают как платежный сервис, онлайн-банкинг или электронный кошелек (технология примерно одна и та же, вопрос в "упаковке"), предлагая расчетные счета, денежные переводы, конвертацию валют и т.д. Все чаще эмитенты э-денег вырастают в полноценные банки: кто-то получает в итоге банковскую лицензию, кто-то нет, но по уровню предоставляемых услуг ничем не отличается от традиционных банков. PI (Payment Institution), платежные институции, как правило, предоставляют услуги процессинга онлайн-платежей (интернет-эквайринг) — т.е. это все, что связано с оплатой картой онлайн на сайте или в приложении.

Если сравнивать услуги EMI и классического банка, то в большинстве случаев разница следующая. В банке, помимо операций по расчетному счету, вы можете взять кредит, положить деньги на депозит, а еще банк предлагает инвестиции, брокеридж и тд. EMI — это только расчетный счет: возможность положить деньги, перевести их и вывести, потратить или обналичить.

Компании EMI иногда рекламируют себя как "цифровой банк". Юридически это не совсем корректно, т.к. банк все-таки кредитное учреждение, а не просто платежное, но для клиента, которому нужен только расчетный счет, разницы практически никакой нет.

Брексит помог Литве стать "столицей финтеха" в ЕС

В 2016 году Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза, и сразу же после этого начались спекуляции на тему того, кто займет место Лондона на финансовой карте Европы. Объявить себя "новым Лондоном" старались все, даже Ярослав Замулло, руководитель Юридического управления банка Rietumu, заявлял, что после Брексита "многие тысячи" зарегистрированных в Англии компаний будут менять юрисдикцию, и на "долю этого бизнеса может претендовать и Латвия". Однако говорили многие, а делала Литва.

Литва сегодня — европейский лидер по регистрации EMI-компаний. Причем это лидерство с большим отрывом от остальных: следующая за Литвой Мальта уступает в ей более чем в три раза, а Ирландия, следующая за Мальтой, более чем в четыре. Или если посмотреть на наш регион: в Латвии зарегистрировано 4 EMI-компании, в Эстонии 2, в Финляндии 1, в Швеции 6, в Норвегии 5. В Литве — внимание — 86.

В Литве "живет" почти треть европейского финтеха* Количество лицензий EMI, выданных странами ЕЭЗ на ноябрь 2021 года Литва — 86

Мальта — 26

Ирландия — 17

Франция — 16

Кипр — 15

Германия, Италия — 11

Люксембург —10

Голландия, Испания — 9

Болгария — 8

Бельгия — 7

Швеция — 6

Норвегия, Лихтенштейн — 5

Хорватия, Дания, Латвия — 4

Чехия, Греция, Словения — 3

Эстония, Венгрия, Румыне — 2

Финляндия, Словакия, Польша, Португалия — 1 *Данные взяты из регистра Европейской службы банковского надзора

Раньше пальма первенства была у Великобритании — еще в прошлом году на сайте Европейской службы банковского надзора (EBA), на счету которой числилось на тот момент более 170 EMI. Но случился окончательный Брексит, и Литва действительно стала новой европейской столицей финтеха.

"Отчасти благодаря Brexit Литва становится центром финансовых технологий, поскольку все большее число связанных с Великобританией цифровых финансовых компаний получают там лицензии, чтобы продолжать работать в ЕС", — пишет France24.

Литва оказалась привлекательной юрисдикцией, потому что стала выдавать лицензии быстро и с понятными гибкими требованиями. Настолько привлекательной, что среди первых лицензии EMI там получили Google Payment и знаменитый финансовый единорог Revolut.

Дальше, как говорится, все побежали, и я побежал: в 2016 году в Литве всего 12 EMI, в году 2018 году уже 47, в конце 2020—го 80, сегодня — 86. По сути, в Литве появилось 86 новых "цифровых банков".

Неединая Европа: рынок общий, ответственность частная

Европейская лицензия — речь сейчас о любом финансовом учреждении — разрешает вести деятельность во всех странах Евросоюза. Т.е. у платежки с литовской лицензией основной офис и весь персонал может находиться в другой стране, а основная целевая аудитория — в третьей. Но риски целиком и полностью лежат на регуляторе: это он в итоге отвечает за каждый цент, который обработала компания по его лицензии.

Чем могут обернуться ситуация, если регулятор "не уследит", Латвия знает по себе: из-за обвинений латвийских банков в нечистоплотность, пришлось перекроить всю банковскую систему и ужесточить требования так, что тяжело теперь приходится любому, даже самому чистому, бизнесу.

Кроме того, есть и другие риски. Так, обозреватель британской газеты Guardian Патрик Коллинсон пугает читателей европейским банковским кризисом из-за гиперактивности литовского регулятора.

Все дело в государственном страховании вкладов: по европейским законам, если с банком что-то случится, вкладчикам гарантирован возврат средств в размере до 100 тыс евро. И возвращать их будет Центробанк той страны, которая выдала банковскую лицензию. Получается, Евросоюз создал единый рынок финансовых услуг, не создав при этом единого механизма защиты вкладчиков.

Теперь вернемся к Литве. Финтах-единорог Revolut, агрессивно захватывающий рынок, получил в Литве не только лицензию на эмиссию электронных средств, но и банковскую — точнее, Specialised Banking Licence. Это своего рода "сокращенная" версия банка: все, кроме инвестиционных и брокерских услуг.

У компании Revolut в конце прошлого года насчитывалось уже 14,5 млн клиентов среди частных лиц — это в 5 раз больше населения Литвы. И всем этим людям* Банк Литвы гарантирует возврат средств в размере до 100 тыс евро.

*Мы не знаем точно, сколько клиентов из этого числа пользуются услугами Revolut-банка, а сколько являются клиентами только EMI.

В своей статье автор задается вопросом: а не станут ли амбиции Литвы в сфере финтеха причиной нового "исландского кризиса"?

Как Исландия чуть не стала страной-банкротом Исландия как государство оказалась на грани банкротства из-за краха трех главных банков страны: банки в предыдущие годы брали на свой баланс активы, превыщающие весь ВВП страны, и оказались не в состоянии рефинансировать свои кратковременные задолженности. Правительство национализировало банки и взяло на себя обязательства по вкладам, но среди вкладчиков было много граждан Великобритании и Нидерландов. Выплата гарантий по вкладам означало для государства банкротство. В 2011 году Парламент Исландии принял решение выплатить вкладчикам обещанное, но президент вынес вопрос на референдум, и граждане проголосовали против. Около 340 тысяч вкладчиков лишились средств.

Надзор растет вместе с финтехом

По словам Гиедриуса Шниукаса, рост сектора финансовых технологий в Литве тесно связан с усилиями, направленными на его надзор:

"Количество сотрудников, выполняющих надзорные функции, увеличилось со 120 в 2016 году до 150 сегодня; однако количество сотрудников, занимающихся вопросами, связанными с надзором за финтехом, с 2016 года увеличилось в пять раз.

Структура надзорной функции была изменена параллельно с растущим сектором финтеха: например, мы создали отдельные надзорные структурные подразделения AML и EMI / PI.

Сегодня у нас 11 специалистов, занимающихся исключительно вопросами AML, 13 сотрудников для надзора за электронными деньгами и платежными организациями, дополнительные структурные подразделения для лицензирования, снижения операционных и ИТ-рисков. Мы также используем решения RegTech и другие технологии управления данными".

Кроме того, как заверил Гиедриус Шниукас, Банк Литвы тщательно оценивает всех потенциальных участников финансового рынка и кому попало лицензию не выдает — в прошлом году около 30% от всех желающих получили отказ, хотя у многих из них были лицензии в других юрисдикциях.

Как Литва следит за чистоплотностью своего финтеха?

Так называемые "платежки" ежеквартально предоставляют Банку Литвы различные отчеты, которые помогают оценить степень риска и добросовестность компаний:

"Используя данные, представленные в отчетах, Банк Литвы собирает агрегированные статистические данные о доле клиентов-нерезидентов, притоке и оттоках из-за рубежа, а также данные о финансовых продуктах", — объясняет Гиедриус Шниукас.

Если у компании увеличился "аппетит к риску", Банк Литвы инициирует оценку того, являются ли его инструменты управления рисками адекватными — проводя, в том числе, и выездные проверки: