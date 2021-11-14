Вс, 14.11.2021
Лукашенко хотел отомстить Латвии за жесткие действия во время чемпионата по хоккею, за санкции, но, как мы видим, этот план изменился. Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко
Павел Латушко, оппозиционер режима Лукашенко

Комендантский час закончится в полночь

Комендантский час в Риге ФОТО: Zane Bitere/LETA

Установленный для ограничения распространения Covid-19 комендантский час завершится в полночь, сообщает агентство LETA.

Это означает, что в воскресенье регулирование комендантского часа будет в силе с 20:00 до 23:59.

Напомним, правительство для ограничения распространения коронавируса с 21 октября по 15 ноября ввело в Латвии строгие ограничения, в том числе комендантский час с 20 до 5 часов.

Согласно решению правительства, в это время запрещено перемещаться по улице, если человек не может предоставить заполненное подтверждение и удостоверяющий личность документ.

Галерея: Комендантский час в Риге

С 15 октября жизнь в Латвии возобновится в "зеленом режиме". Это означает, что большинство услуг и общественных мест будут доступны только для людей, обладающих ковид-сертификатом. В свою очередь те, у кого сертификата нет, смогут посещать только небольшие магазины, торгующие товарами первой необходимости.


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