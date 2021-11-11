Известно, как после 15 ноября будут работать магазины Maxima, Lidl и рынки

В свою очередь 134 магазина меньшего формата, или формата Maxima Х, будут доступны для всех покупателей и после 15 ноября.

Все магазины Maxima и после 15 ноября будут открыты ежедневно - как по рабочим, так и по выходным и праздничным дням, в том числе и те, что находятся в торговых центрах.

Кроме того, с 15 ноября будет продлено время работы магазинов - магазины формата Maxima X, которые будут работать в "красном режиме", будут открыты для покупателей с 7 до 23 часов. Большинство крупных магазинов формата Maxima XXX и Maxima XX, которые будут работать в "зеленом режиме", будут открыты с 8 до 22 часов.

С 15 ноября жителям, отправляясь в большие магазины Maxima, нужно будет иметь при себе ковид-сертификат. В "зеленом режиме" будут работать 39 магазинов в Риге и регионах, тогда как 134 магазина формата Maxima X продолжат работу как обычно - в "красном режиме" и будут доступны для всех покупателей.

На магазины Lidl новые требования не повлияют

Представители торговой сети Lidl указали агентству LETA, что во всех открытых магазинах Lidl площадь торговых залов меньше 1500 квадратных метров.

Это означает, что все магазины сети продолжат работать в небезопасном - "красном" - режиме и будут доступны для всех покупателей.

Павильоны рынков - не для всех

Павильоны Рижского центрального рынка и Видземского рынка после локдауна будут работать в "зеленом режиме" и будут доступны покупателям с ковид-сертификатами.

Вход в павильоны будет доступен только при предъявлении сертификата и удостоверения личности. Дети в возрасте до 12 лет смогут попасть в павильоны только в сопровождении взрослых, имеющих сертификат.

В свою очередь уличная территория рынка будет работать в "красном режиме" и закупаться там сможет каждый посетитель.

Кроме того, в павильонах и на территории рынков необходимо соблюдать требования эпидемиологической безопасности - носить маски для лица, соблюдать дистанцию в два метра и дезинфицировать руки.

Упомянутые ограничения будут в силе до 11 января.

В данный момент еще принимается решение, через какие двери в павильоны будут впускать посетителей. Будет открыта только часть входов, чтобы можно было контролировать поток посетителей и наличие сертификатов.