Флоридского "Сенатора" убил не ураган. Это сделал человек

3500-летний величественный болотный кипарис в парке Лонгвуд-Свэмп, штат Флорида, пережил бесчисленные стихийные бедствия, гражданские войны и ураганы, в 1925 году навсегда потеряв часть своей верхушки. Но достаточно было одной женщины, чьи "нелегальные" игры с огнем в дупле дерева привели к гибели кипариса.
Болотный кипарис, получивший название "Сенатор", в 1993 году был признан пятым по старости деревом в мире, самым старым в Соединенных Штатах и одним из старейших когда-либо обнаруженных образцов флоры.
Он служил ориентиром для коренных жителей Атлантики и коренных племен США.
"Сенатор" был популярным туристическим местом как среди аристократов XIX века, так и среди паломников.
Дерево было 38 метров в длину и 5,3 метра в диаметре. В 1929 году по окрестным заболоченным местам проложили природную тропу, а вокруг дерева построили металлический забор из-за большого количества пар, которые во время романтической прогулки хотели вырезать на коре дерева свои инициалы.
16 января 2012 года жительница Флориды Сара Бернс, забравшись в дупло кипариса, закурила метамфетамин, когда сильный ветер разнес искры от зажигалки, в результате чего славный "Сенатор" сгорел до корней.
Пожарные пытались спасти дерево, но было уже поздно. Бернс была приговорена к 30 месяцам тюремного заключения, но после отбытия наказания вернулась в тюрьму за торговлю метамфетамином.
Сама она утверждала, что наркотики предназначались только для личного пользования.
Кипарис "Сенатор" сгорел изнутри, и к 2021 году от него осталось менее 6 метров.
В свою очередь, рядом растет 2000-летний болотный кипарис Lady Liberty ("Леди Свобода"), который во время пожара удалось спасти.