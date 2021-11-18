Флоридского "Сенатора" убил не ураган. Это сделал человек

Болотный кипарис, получивший название "Сенатор", в 1993 году был признан пятым по старости деревом в мире, самым старым в Соединенных Штатах и ​​одним из старейших когда-либо обнаруженных образцов флоры.

"Сенатор" в 1954 году, Флорида ФОТО: Wikimedia Commons

Он служил ориентиром для коренных жителей Атлантики и коренных племен США.

"Сенатор" был популярным туристическим местом как среди аристократов XIX века, так и среди паломников.

Дерево было 38 метров в длину и 5,3 метра в диаметре. В 1929 году по окрестным заболоченным местам проложили природную тропу, а вокруг дерева построили металлический забор из-за большого количества пар, которые во время романтической прогулки хотели вырезать на коре дерева свои инициалы.

Индейское племя, примерно 1916 год, Флорида ФОТО: Wikimedia Commons

16 января 2012 года жительница Флориды Сара Бернс, забравшись в дупло кипариса, закурила метамфетамин, когда сильный ветер разнес искры от зажигалки, в результате чего славный "Сенатор" сгорел до корней.

Пожарные пытались спасти дерево, но было уже поздно. Бернс была приговорена к 30 месяцам тюремного заключения, но после отбытия наказания вернулась в тюрьму за торговлю метамфетамином.

ФОТО: Wikimedia Commons

Сама она утверждала, что наркотики предназначались только для личного пользования.

Кипарис "Сенатор" сгорел изнутри, и к 2021 году от него осталось менее 6 метров.