Почему у многих людей болит спина?

Ответ прост: потому, что мы ходим на двух ногах. Перед тем, как человек начал ходить выпрямившись, его предки десятки и даже сотни миллионов лет передвигались на четырех конечностях. У млекопитающих с такой формой тела - горизонтальный позвоночник, который действует как балка, поддерживающая туловище.

Примерно семь миллионов лет назад предки людей в результате эволюции начали ходить прямо. Спина стала вертикальной, позволив людям перемещаться на двух ногах. Ученые до сих пор ломают головы, почему человек стал прямоходящим, однако одна из главных теорий заключается в том, что это помогло после джунглей приспособиться к условиям саванны. Конечно, возможность ходить на двух ногах была значительным плюсом, однако она имела и свою цену.

"По той причине, что эволюция может работать только с ранее существующими анатомиями и формами, у нас есть позвоночник, который эволюция изменила. Работа была сделана хорошо, мы по-прежнему существуем. Однако это не означает, что у нас нет проблем. Эволюция позволила нам выжить, но она не отвечает за комфорт", - пояснил изданию Live Science палеоантрополог Джереми Десилва.

Антрополог Брюс Латимер описывает позвоночник человека как чашечки (позвонки) и блюдечки (диски), балансирующие друг на друге. У большей части людей - 24 такие чашечки и 23 диска. Стабилизировать это все помогают мускулы и связки. Однако, принимая во внимание, что позвоночник - вертикальный, блюдечки могут соскальзывать или трескаться.

Проблемы может вызвать и естественное искривление позвоночника. Позвоночник изгибается, чтобы сбалансировать вес и позволить нам быть эластичными. Однако из-за этого искривления люди могут пережить еще больший изгиб позвоночника в разных направлениях. Таким образом, в позвоночнике могут легче образовываться трещины.

Роль в здоровье позвоночника играет и современная индустриальная жизнь. Если весь день сидеть за столом и не напрягать нижние мышцы спины, их можно легко потянуть.

Не у всех двуногих есть такие же проблемы со спиной, как у людей. Некоторые большие сухопутные птицы, например, страусы, ходят на двух ногах, не зная бед.