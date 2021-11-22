В Германии обнаружен клад с большим количеством монет времен Римской империи

Во время, когда монеты прятали, Римская империя была в расцвете, и ее валюта достигала всех уголков империи и даже более отдаленных мест. Найденные монеты - динары. Это стандартные серебряные монеты, использовавшиеся с 1-го века до 3-го века нашей эры, рассказал изданию Live Science эксперт в области древней нумизматики Стефан Кримницек.

"Мы сразу же начали чистить и исследовать материал, однако пока что выглядит так, что новейшая из монет выкована в начале 3-го века. Значит, монеты были закопаны в это же время", - добавил он.

A hoard consisting of about 5,500 Roman silver coins, and no other artifacts, has been found in Augsburg. Why it was buried is a mystery that researchers are trying to solve. https://t.co/8gOVHNYppg — Owen Jarus (@ojarus) November 17, 2021

Почему монеты закопали, остается загадкой, которую ученые теперь надеются разгадать.