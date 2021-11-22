В Германии обнаружен клад с большим количеством монет времен Римской империи
Около 1800 лет назад во время Римской империи кто-то закопал у одной из рек современной Германии 5500 серебряных монет. Теперь они попали в руки археологов.
Около 1800 лет назад во время Римской империи кто-то закопал у одной из рек современной Германии 5500 серебряных монет. Теперь они попали в руки археологов.
Во время, когда монеты прятали, Римская империя была в расцвете, и ее валюта достигала всех уголков империи и даже более отдаленных мест. Найденные монеты - динары. Это стандартные серебряные монеты, использовавшиеся с 1-го века до 3-го века нашей эры, рассказал изданию Live Science эксперт в области древней нумизматики Стефан Кримницек.
"Мы сразу же начали чистить и исследовать материал, однако пока что выглядит так, что новейшая из монет выкована в начале 3-го века. Значит, монеты были закопаны в это же время", - добавил он.
A hoard consisting of about 5,500 Roman silver coins, and no other artifacts, has been found in Augsburg. Why it was buried is a mystery that researchers are trying to solve. https://t.co/8gOVHNYppg— Owen Jarus (@ojarus) November 17, 2021
Почему монеты закопали, остается загадкой, которую ученые теперь надеются разгадать.
"Мы не знаем, почему монеты закопали", - сказал Кримницек, добавив, что исследователь Лео Брей активно работает над тем, чтобы на этот вопрос ответить.