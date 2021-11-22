Пн, 22.11.2021
Одни интересы, одни взгляды. На фестивале много народностей. Всем комфортно. Язык не имеет значения в музыке Максим Попов, лидер и вокалист фолк-метал-группы Varang Nord
Максим Попов, лидер и вокалист фолк-метал-группы Varang Nord

В Германии обнаружен клад с большим количеством монет времен Римской империи

ФОТО: Twitter/Andreas Brücklmair/Owen Jarus

Около 1800 лет назад во время Римской империи кто-то закопал у одной из рек современной Германии 5500 серебряных монет. Теперь они попали в руки археологов.

Во время, когда монеты прятали, Римская империя была в расцвете, и ее валюта достигала всех уголков империи и даже более отдаленных мест. Найденные монеты - динары. Это стандартные серебряные монеты, использовавшиеся с 1-го века до 3-го века нашей эры, рассказал изданию Live Science эксперт в области древней нумизматики Стефан Кримницек.

"Мы сразу же начали чистить и исследовать материал, однако пока что выглядит так, что новейшая из монет выкована в начале 3-го века. Значит, монеты были закопаны в это же время", - добавил он.

Почему монеты закопали, остается загадкой, которую ученые теперь надеются разгадать.

"Мы не знаем, почему монеты закопали", - сказал Кримницек, добавив, что исследователь Лео Брей активно работает над тем, чтобы на этот вопрос ответить.


НАВЕРХ
Back