Вт, 23.11.2021
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В Виляны Рождество может похитить не Гринч или коронавирус, а короед-типограф

ФОТО: Skrypnykov Dmytro/Shutterstock

В Виляны недавно было зафиксировано нападение короеда-типографа или большого елового короеда на городские ели. Этот вредитель больше известен как лесной, а не городской обитатель, сообщает Латвийское телевидение.

У Вилянской средней школы перед началом реконструкции улицы Лиепу объект был исследован, и в популярных у жителей елках заметили маленькие, круглые дырочки. Двенадцать елок постепенно вянут.

"Известно, что они были посажены, когда начали строить школу, то есть, в 50-х годах. Это означает, что сейчас елкам уже 70 лет", - рассказала заместитель директора Вилянской средней школы Илзе Валениеце.

"Дерево засохло, кора отошла. В итоге, погиб весь ряд деревьев", - рассказал глава управления Вилянского объединения Резекненского края Ивар Икауниекс.

"Это один из наиболее разрушительных, агрессивных еловых вредителей. Он нападает и уничтожает не только ослабленные ели, он может уничтожить и абсолютно здоровые деревья, если размножится в больших количествах", - пояснила LTV старший консультант по лесному хозяйству мадонского филиала Латвийского сельского консультационного и учебного центра (LLKC).

Единственное решение в борьбе с этим насекомым - вырубка деревьев. В Виляны для этого уже получено разрешение ответственных служб.


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