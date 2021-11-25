Видео ⟩ Моргенштерн тайком уехал из России в Беларусь. Что происходит?

Артист с женой были замечены в салоне поезда "Ласточка" в сопровождении охраны. Состав следовал из Москвы в Минск. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Портал "Известие" пишет, что ранее в ресторане Моргенштерна Kaif на Большой Дмитровке прошла проверка. Уточняется, что в заведении без лицензии торговали нелегальным алкоголем. Ресторан временно закрыт.

Видеоклипы рэпера в очередной раз подверглись проверке. ​19 ноября СК начал проверку роликов Моргенштерна. Следствие считает, что исполнитель в своем творчестве пропагандирует употребление наркотиков и девиантное поведение. Оценивают и социальные сети знаменитости.

Во вторник, 23 ноября, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил рэпера в торговле наркотиками в соцсетях. Адвокат артиста Сергей Жорин не смог подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что его клиент покинул Россию. Но он выразил опасения насчет слов председателя СКР.

Концертный директор Моргенштерна уточнил в беседе с Daily Storm, что у исполнителя запланировано частное мероприятие в Беларуси.