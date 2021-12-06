В 1928 году в самолет сел бельгийский финансист Альфред Левенштейн, на тот момент третий из богатейших людей на планете. Пока самолет находился на высоте 1200 метров над проливом Ла-Манш, Левенштейн пропал. То, что произошло с влиятельным финансистом, по-прежнему остается неразгаданной загадкой истории. Однако версий много.

4 июля Левенштейн с несколькими своими подчиненными сел в небольшой трехмоторный самолет Fokker в аэропорту Кройдона, Великобритания, чтобы полететь в Брюссель. Это был маршрут, по которому Левенштейн со своими подчиненными - секретарем, дворецким и стенографистками - летали часто. Салон был оборудован как рабочий кабинет, кроме того, в нем была звукоизоляция, чтобы стенографистки могли работать во время полета. Также в самолете находились пилот и механик.