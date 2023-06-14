Необычные места для ночлега в Латвии: кокон на дереве и стеклянный дом

Стеклянный дом над рекой (Аматциемс)

Недалеко от поселка Аматциемс в чаще леса прямо над рекой Амата находится уникальный коттедж из зеркал, отражающий окружающую природу. Создатели утверждают, что подобного ему нет больше нигде в мире.

Помимо уникальности, это место можно назвать еще и самым уединенным. Рядом ни души! Побеспокоить вас могут только пение птиц и журчание реки.⠀

Однако к ночи здесь стоит относиться скорее как к веселому приключению, чем как к отдыху в отеле all inclusive. Собираясь в стеклянный дом, нужно будет хорошенько подготовиться. ⠀

Кстати, если не удастся попасть в дом на ночевку, испытать на себе эту авантюру можно и в дневное время, заказав кофейный ритуал. Днем здесь могут разместиться четыре человека одновременно, но ночным отдыхом насладиться смогут лишь двое.

Цена за ночь (18:00-10:00) с понедельника по четверг - от 270 евро, а с пятницы по воскресенье - от 305 евро. Днем 120-минутное приключение с трапезой обойдется в 160 евро.