Рижская дума: за плохую уборку снега штраф - 900 евро в день

В случае повторного штрафа его сумма достигнет 1500 евро в сутки.

Если качество выполнения работ в ближайшие дни останется неудовлетворительным, Рижское самоуправление планирует расторгнуть договор, который в настоящее время действует до конца декабря.

В первые дни после выпадения снега самоуправление констатировало, что Clean R не выполняет взятые на себя обязательства по уборке тротуаров наполовину от объема, предусмотренного в договоре.

Договор предусматривает, что Clean R должно обеспечить зимнюю уборку тротуаров, в том числе в праздничные и выходные дни, после получения рабочего задания, причем тротуары должны быть очищены до 8 часов утра.

Как сообщили в Рижской думе, договор с Clean R был заключен в январе этого года на сумму 121 000 евро.

В случае расторжения договора на выполнение этих работ могут претендовать предприятия Ceļu pārvalde и Hadberg.

Как сообщалось, предприятие Clean R уже оштрафовано за невыполнение обязательств по уборке снега в Резекне.

При этом, как сообщили в управлении по связям Рижской думы, на улицах центра Риги начали работать мобильные снегоуборочные бригады.

Бригады работают на территории центра, в настоящее время убирая снега на тротуарах улицы Барона. Насколько это возможно, бригады будут реагировать на поступающую информацию о наиболее критических участках тротуаров.

"Во многих местах ситуация с уборкой снега неудовлетворительна, поэтому, получая информацию о критичных участках тротуаров, мы приходим на помощь рижанам, которым сложно вовремя очистить территорию", - сказал исполнительный директор Риги Янис Ланге.

Мобильные снегоуборочные бригады будут работать не всю зиму, а только в исключительных случаях, например, во время сильных метелей, чтобы помочь быстро очистить общественные территории города.

Рижская дума напоминает, что обязательные правила по уходу за территорией и содержанию зданий теперь предусматривают возможность принудительного исполнения, если собственник не заботится о территории, а затем ему выставляется счет.