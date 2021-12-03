Рижская дума: за плохую уборку снега штраф - 900 евро в день

В случае повторного штрафа его сумма достигнет 1500 евро в сутки.
Если качество выполнения работ в ближайшие дни останется неудовлетворительным, Рижское самоуправление планирует расторгнуть договор, который в настоящее время действует до конца декабря.
В первые дни после выпадения снега самоуправление констатировало, что Clean R не выполняет взятые на себя обязательства по уборке тротуаров наполовину от объема, предусмотренного в договоре.
Договор предусматривает, что Clean R должно обеспечить зимнюю уборку тротуаров, в том числе в праздничные и выходные дни, после получения рабочего задания, причем тротуары должны быть очищены до 8 часов утра.
Как сообщили в Рижской думе, договор с Clean R был заключен в январе этого года на сумму 121 000 евро.
В случае расторжения договора на выполнение этих работ могут претендовать предприятия Ceļu pārvalde и Hadberg.
Как сообщалось, предприятие Clean R уже оштрафовано за невыполнение обязательств по уборке снега в Резекне.
При этом, как сообщили в управлении по связям Рижской думы, на улицах центра Риги начали работать мобильные снегоуборочные бригады.
Бригады работают на территории центра, в настоящее время убирая снега на тротуарах улицы Барона. Насколько это возможно, бригады будут реагировать на поступающую информацию о наиболее критических участках тротуаров.
"Во многих местах ситуация с уборкой снега неудовлетворительна, поэтому, получая информацию о критичных участках тротуаров, мы приходим на помощь рижанам, которым сложно вовремя очистить территорию", - сказал исполнительный директор Риги Янис Ланге.
Мобильные снегоуборочные бригады будут работать не всю зиму, а только в исключительных случаях, например, во время сильных метелей, чтобы помочь быстро очистить общественные территории города.
Рижская дума напоминает, что обязательные правила по уходу за территорией и содержанию зданий теперь предусматривают возможность принудительного исполнения, если собственник не заботится о территории, а затем ему выставляется счет.
Напомним, в пятницу, 3 декабря, в Риге впервые в истории было объявлено красное предупреждение об экстремально сильном снеге. Движение затруднено по всем главным автодорогам страны, а в аэропорту "Рига" из-за снега с маневровой дорожки съехал самолет, на борту которого находился министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.