Простые решения сложных проблем: почему глупо разгонять Сейм и разрывать договор с Clean R

Но это все еще линейное решение, просто растянутое по времени. А ведь есть проблемы, которые так просто не решить. Ну например: вот влюбились вы в кого-то. А этот кто-то в вас нет. Есть ли какое-то гарантированное решение проблемы? Если только любовное зелье, да и то, кто захочет стать родителями нового Волан-де-Морта?

Нет, у этой проблемы нет решения. Есть лишь условия, соблюдения которых может вам помочь. А может и не помочь: иначе бы красивые и умные всегда были бы в отношениях. Но это не так. И глупо было бы требовать и надеяться, что какой-то простой набор действий вдруг магическим образом приведет вас к победе. Жизнь, это не GTA, где набрал giveusatank и с неба упал танк.

ФОТО: скриншот из игры Grand Theft Auto III

Любовь к простым решениям видна и в рядовых ситуациях. Фраза "Грустно? Ну... не грусти" уже стала мемом. И все равно проскальзывает в речи, особенно у людей, которые не считают эмоциональные проблемы чем-то важным. А комментарии любителей футбола во время игр можно объяснить только эмоциональностью. "Да тут даже я бы забил!". Ну и почему тогда ты у телевизора, а он на стадионе?

Пункты А и Б соединяются только прямой. Горы не обходятся, а переходятся. Сомнения и возможность задуматься отметаются, как недостойные.

Какое-то время назад ученые провели опрос среди учащихся - к какому сроку они уверены на 50%, 75% и 99%, что завершат домашнюю работу. И лишь 13%, 19% и 45% из них завершили ее к указанному времени. Это называется "ошибкой планирования" и обычно используется для иллюстрации того, что люди слишком оптимистично подходят к проблемам.

У этого есть два аспекта. Во-первых, мы переоцениваем свои знания и умения. А, во-вторых, мы недооцениваем сложность проблем.

Как говорится, "Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого".

Ведь и про Covid-проблемы идут такие же рассуждения. Особенно в контексте правительства. Есть вещи, которые решаются сравнительно просто, и пассивность в этом вопросе можно и нужно критиковать. Многие говорили о том, что летом, когда на вирусном фронте было относительно спокойно, правительство могло подготовиться к новой волне получше. И вопросов много: "Почему не подготовлены аппараты ИВЛ? Почему реклама вакцины сделана так плохо? Почему на русском языке до сих пор ничего не подготовлено?". И так далее, уверен, вы и без меня продолжите этот список. Еще свежи в памяти незакупленные вакцины.