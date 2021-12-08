Простые решения сложных проблем: почему глупо разгонять Сейм и разрывать договор с Clean R

В декабре - опять - выпал снег. Коммунальные службы - опять - оказались к этому не готовы. Население - опять - недовольно. Решение, которое предлагают власть имущие? Уволить всех и начать все заново. Хм... Что-то это мне напоминает...
"Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает" - верно? Что ж, в нашем случае аналогии напрашиваются сами собой. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис недоволен работой компании Clean R и грозится разорвать с ними контракт. В Резекне это уже сделали. "Ату их, ату!".
А теперь давайте вспомним первую реакцию населения на любые ошибки Сейма - "объявлен сбор подписей на роспуск Сейма". И волна радостных комментариев в поддержку этой инициативы. Нет, достаточного количества подписей идея еще ни разу не набрала (хотя в свое время решение Валдиса Затлерса было поддержано), но само явление показательно.
На всякий случай, этот текст направлен не в защиту решений Сейма. И уж тем более не в защиту заснеженных улиц и тротуаров. Просто мне кажется, что такие новости высвечивают не самую умную модель поведения в критических ситуациях.
Большая часть проблем решается линейно. Ты голоден - покушай. Мучает жажда - попей. Разрядился телефон - заряди. Есть препятствия и есть способы их преодолеть. Некоторые проблемы уже чуть сложнее. И для их решения нужно смотреть на проблему в контексте. Если твой телефон постоянно разряжается, да еще и быстрее, чем у других, то простая зарядка решит проблему лишь временно. Возможно, стоит обратиться в сервис. Или почистить устройство от лишних приложений. Или просто купить другую модель.
Но это все еще линейное решение, просто растянутое по времени. А ведь есть проблемы, которые так просто не решить. Ну например: вот влюбились вы в кого-то. А этот кто-то в вас нет. Есть ли какое-то гарантированное решение проблемы? Если только любовное зелье, да и то, кто захочет стать родителями нового Волан-де-Морта?
Нет, у этой проблемы нет решения. Есть лишь условия, соблюдения которых может вам помочь. А может и не помочь: иначе бы красивые и умные всегда были бы в отношениях. Но это не так. И глупо было бы требовать и надеяться, что какой-то простой набор действий вдруг магическим образом приведет вас к победе. Жизнь, это не GTA, где набрал giveusatank и с неба упал танк.
Любовь к простым решениям видна и в рядовых ситуациях. Фраза "Грустно? Ну... не грусти" уже стала мемом. И все равно проскальзывает в речи, особенно у людей, которые не считают эмоциональные проблемы чем-то важным. А комментарии любителей футбола во время игр можно объяснить только эмоциональностью. "Да тут даже я бы забил!". Ну и почему тогда ты у телевизора, а он на стадионе?
Пункты А и Б соединяются только прямой. Горы не обходятся, а переходятся. Сомнения и возможность задуматься отметаются, как недостойные.
Какое-то время назад ученые провели опрос среди учащихся - к какому сроку они уверены на 50%, 75% и 99%, что завершат домашнюю работу. И лишь 13%, 19% и 45% из них завершили ее к указанному времени. Это называется "ошибкой планирования" и обычно используется для иллюстрации того, что люди слишком оптимистично подходят к проблемам.
У этого есть два аспекта. Во-первых, мы переоцениваем свои знания и умения. А, во-вторых, мы недооцениваем сложность проблем.
Как говорится, "Господи, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить, дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого".
Ведь и про Covid-проблемы идут такие же рассуждения. Особенно в контексте правительства. Есть вещи, которые решаются сравнительно просто, и пассивность в этом вопросе можно и нужно критиковать. Многие говорили о том, что летом, когда на вирусном фронте было относительно спокойно, правительство могло подготовиться к новой волне получше. И вопросов много: "Почему не подготовлены аппараты ИВЛ? Почему реклама вакцины сделана так плохо? Почему на русском языке до сих пор ничего не подготовлено?". И так далее, уверен, вы и без меня продолжите этот список. Еще свежи в памяти незакупленные вакцины.
Но, простите меня, за лето (да и за все полтора года пандемии) никак нельзя было решить вопрос нехватки врачей и медсестер. Это не компьютерная стратегия, где построил Храм Истины и начал штамповать целителей.
Даже если сейчас все сделать идеально: повысить зарплаты, увеличить престиж, построить новые корпусы. Да так, что уже выпускники 2021/2022 всем скопом пойдут во врачи - все равно пройдет больше пяти лет, прежде, чем эта братия доберется до работы.
Повторюсь, мой текст не в защиту политиков, которые за лето не подготовились к вирусу, которому уже больше года; и не в защиту коммунальщиков, которые зимой не могут справиться со снегом. Но он про то, что у сложных проблем не бывает простых решений. И, если кто-то предлагает вам такие решения - то этот человек либо врет, либо не до конца понимает все аспекты, либо оба варианта одновременно.
Про эффект Данинга-Крюгера, наверное, слышали уже все. Но не упомянуть его в этой статье было бы несправедливо. Поэтому - коротко.
Когда мы только начинаем узнавать что-то о проблеме, мы попадаем на Пик Глупости - кажется, что нам известно все. Но, чем дальше мы копаемся в данных и информации, тем яснее осознаем, что сильно себя переоценивали и, вообще, столько мы никогда не выучим и не поймем - Долина Отчаяния. И уже тогда корреляция между знаниями и уверенностью становится более заметной. Мы больше узнаем, мы больше понимаем - становимся профессионалами в какой-то деятельности.
В целом, если знать об этом эффекте, то Пик Глупости можно преодолеть достаточно безболезненно для окружающих, а Долину Отчаяния - безболезненно для себя. Но, к сожалению, видимо, это удается не всегда. Отсюда и столько родителей-педагогов, доморощенных врачей, музыкальных критиков и управленцев высшего звена. Настолько высшего, чтоб никто их за управлением и не видел.
У сложных проблем нет простых решений. Можно уволить всех, кто убирает снег плохо. Но кто тогда будет убирать его в принципе? Поэтому давайте учиться не поддаваться эмоциям и не надеяться, что есть план в один шаг, который все сделает хорошо. Я бы хотел верить, что такой план есть. Но я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота.