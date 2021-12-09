Фото ⟩ Актер Джон Гудман феноменально похудел
69-летний американский актер Джон Гудман (John Goodman) поразил своим похудением на премьере сериала "Братья Фрик" (The Freak Brothers).
69-летний американский актер Джон Гудман (John Goodman) поразил своим похудением на премьере сериала "Братья Фрик" (The Freak Brothers).
Актер Джон Гудман стал известен по сериалу "Розанна" и фильму "Большой Лебовски". Сейчас звезду трудно узнать. Недавно он продемонстрировав свое новое стройное тело.
Последние несколько лет Гудман упорно трудился, чтобы вести более здоровый образ жизни и в долгосрочной перспективе похудеть. Результат впечатляет: вместо 180 килограммов, которые когда-то он весил, теперь он весит только половину.
69-летний мужчина задался целью похудеть еще в 2007 году. Однако когда он приблизился к отметке в 200 килограммов, он решил действовать "медленно".
СМИ пишут, что Гудман бросил пить. Он ест в основном рыбу, оливковое масло, овощи, орехи и фрукты. Вдобавок он нанял личного тренера, который заставляет актера проходит по 10 тысяч шагов. Первые успехи были видны еще в 2015 году.
Джон Гудман был наиболее известен своей ролью Дэна Коннера в американском сериале "Розанна" (1988–1997, 2018). Он также принимал участие во многих отмеченных наградами фильмах, таких как "Большой Лебовски", "Арго", "Трамбо", "Кловерфилд, 10" и других.