Фото ⟩ Актер Джон Гудман феноменально похудел

Актер Джон Гудман стал известен по сериалу "Розанна" и фильму "Большой Лебовски". Сейчас звезду трудно узнать. Недавно он продемонстрировав свое новое стройное тело.

Последние несколько лет Гудман упорно трудился, чтобы вести более здоровый образ жизни и в долгосрочной перспективе похудеть. Результат впечатляет: вместо 180 килограммов, которые когда-то он весил, теперь он весит только половину.

69-летний мужчина задался целью похудеть еще в 2007 году. Однако когда он приблизился к отметке в 200 килограммов, он решил действовать "медленно".

СМИ пишут, что Гудман бросил пить. Он ест в основном рыбу, оливковое масло, овощи, орехи и фрукты. Вдобавок он нанял личного тренера, который заставляет актера проходит по 10 тысяч шагов. Первые успехи были видны еще в 2015 году.