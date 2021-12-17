Выявлен 841 новый случай Covid-19, скончались 11 человек

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки повысился и составляет 511,4 случая.

Из зарегистрированных накануне заболевших Covid-19 453 (53,86%) человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, 388 были вакцинированы.

Умершие входили в возрастные группы от 40 до 99 лет:

один человек в возрасте от 40 до 49 лет

один человек в возрасте от 50 до 59 лет;

один человек в возрасте от 60 до 69 лет;

четыре человека в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек в возрасте от 90 до 99 лет.

Из них девять человек не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации, двое были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 11 357 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,4%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии лабораторно подтвержден у 265 806 человек, 4430 человек скончались.

Вакцинация

Бустерные прививки от Covid-19 получили почти 10% населения Латвии, а объемы начатой на этой неделе вакцинации детей пока невелики, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (NVD).

За четыре рабочих дня в Латвии привито около 44 000 человек, или примерно 11 000 человек в день. Бустерные вакцины получили около 70% общего числа привитых на этой неделе, тогда как первую дозу вакцины - всего около 3600 человек.

В четверг от Covid-19 привились по крайней мере 9929 человек, в том числе первой дозой - 898, а завершили процесс вакцинации 1375 человек, в том числе 397 были привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз.

Бустерную вакцину вчера получили 7656 человек.

Вчера в Латвии началась массовая вакцинация детей от 5 до 11 лет, а до этого некоторые дети прививались по медицинским показаниям. К настоящему времени первую дозу вакцины получил 151 ребенок в этой возрастной группе, завершили вакцинацию 37 детей, а один ребенок получил бустерную вакцину.

В целом первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили около 1,022 млн человек, то есть 54,3% населения страны. Из них вторую дозу получили около 963 000 жителей, а еще около 276 000 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз, поэтому процесс вакцинации в целом завершили 1,239 млн человек, или 65,85% населения страны.

Бустерной вакциной привиты 176 000 человек, или 9,35% населения.

Страны Балтии:

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 1558 новых случаев заражения коронавирусом, скончались восемь человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Среди умерших 7 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы сейчас проходят лечение 1367 пациентов с Covid-19, 136 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 13,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 4,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 816,1 случая. Доля положительных ответов среди тестов за семь дней составила 11%.

С начала пандемии этой болезнью в Литве заразились почти 498 тыс. человек, скончалось около 7,1 тыс. человек.

Эстония

В Эстонии за прошедшие сутки выявлено 603 новых случая коронавируса.

По состоянию на утро пятницы госпитализированы 257 пациентов с коронавирусом, за сутки скончались пять человек.

За сутки проанализирован 6431 тест, позитивный результат дали 603 из них. 369 человек с позитивным результатом теста не вакцинированы, у 234 завершен курс вакцинации.