Пт, 17.12.2021
Когда я пришла к маме, - она излучала полное принятие. Вообще. Безусловную любовь. В этих качествах - принятии и любви - ребенок исцеляется. Мадлена, воспитанная в приемной семье
Мадлена, воспитанная в приемной семье

За два дня в Детской больнице от Covid-19 вакцинировано примерно 100 детей

Детская клиническая университетская больница ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг Детская клиническая университетская больница начала вакцинацию детей против Covid-19, привив за два дня почти 100 детей в возрасте до 12 лет, сообщили в медицинском учреждении.

Согласно данным больницы, в день в среднем прививалось 50 детей в возрасте до 12 лет.

"С самого начала вакцинации детей мы наблюдаем большой интерес со стороны семей, которые уже подали заявки на вакцинацию в Детской больнице, и мы ценим заботу семей об укреплении здоровья детей", - сказала главный врач Детской больницы Ренате Снипе, добавив, что дети после прививки уходят довольные, к тому же чувство удовлетворения наверняка помогает укрепить награда из "шкатулки храбрости".

Для вакцинации детей в возрасте до 12 лет применяется специальная детская вакцина Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

Приоритетно вакцинация предписана детям с уже имеющимися заболеваниями, такими как онкология, ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие хронические заболевания.

Прививка против Covid-19 может быть сделана также любому ребенку в возрасте от пяти лет, родители которого решили привить ребенка, чтобы снизить потенциальный риск заболевания и его последствия для здоровья.

Вакцинация в Центре семейной вакцинации Детской больницы возможна для детей, проживающих в Риге, ее окрестностях и близлежащих районах, а также для детей с хроническими заболеваниями, находящихся под наблюдением специалистов Детской больницы.

Записать ребенка на вакцинацию против Covid-19 можно в информационном центре Детской больницы по телефону 67064948, подав заявку на сайте manavakcīna.lv или по телефону 8989. Вакцинация проводится в присутствии родителя или другого законного представителя.

С собой надо взять паспорт ребенка, ID-карту или свидетельство о рождении, паспорт родителя с записью о ребенке или выданный и утвержденный латвийским государственным или муниципальным учреждением документ с фотографией пациента, именем, фамилией и персональным кодом (например, удостоверение школьника) и при этом взрослый должен уверенно назвать дату рождения пациента, не заглядывая в документы.

Специалисты Центра семейной вакцинации и другие врачи Детской больницы готовы ответить на любые вопросы родителей. При необходимости все доступные записи на вакцинацию в Детской больнице будут перепланированы для вакцинации детей против Covid-19.

Вакцины против Covid-19 можно вводить как детям, так и взрослым одновременно с другими вакцинами, в тот же день или в любое время до и после вакцинации против Covid-19.

Дети могут испытывать те же реакции после прививки, что и взрослые, - покраснение, отек или боль в месте инъекции, лихорадку, усталость, плохое самочувствие, головокружение, головную боль, тошноту, рвоту. Эти симптомы исчезают в течение нескольких дней, и в большинстве случаев лечение не требуется.

Если после вакцинации у ребенка поднялась температура и он плохо себя чувствует, можно использовать жаропонижающие средства (парацетамол, ибупрофен) в дозе, соответствующей возрасту. Если после вакцинации возникнет реакция, вызывающая беспокойство, больница рекомендует обращаться к семейному врачу.


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