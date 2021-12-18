Леонардо ДиКаприо спас собак на съемках фильма

Эту историю рассказали актеры фильма во время круглого стола каста "Не смотрите наверх". В обсуждении участвовали режиссер, а также актеры: ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Джона Хилл и Тайлер Перри.

Режиссер рассказал, как во время съемок псы жили вместе с ДиКаприо и Хиллом в арендованном доме. Актеры вспомнили инцидент с озером.

"Одна из собак упала [в озеро], и он прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти собаку. Но как только он вытолкнул одну собаку, туда прыгнула другая", - рассказала Дженнифер Лоуренс.

"По сути они обе упали в замерзшее озеро", - отметил Хилл.

"Я не понимал, что я вообще делаю в замерзшем озере", - отметил актер. В какой-то момент в озере оказались все - и собаки, и ДиКаприо.

Лоуренс добавила, что сразу после этого ДиКаприо сел в машину и начал переодеваться.