Леонардо ДиКаприо спас собак на съемках фильма
Актер Леонардо ДиКаприо спас двух хаски на съемках комедии режиссера Адама Маккея "Не смотрите наверх", пишет Esquire.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.
Актер Леонардо ДиКаприо спас двух хаски на съемках комедии режиссера Адама Маккея "Не смотрите наверх", пишет Esquire.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.
Эту историю рассказали актеры фильма во время круглого стола каста "Не смотрите наверх". В обсуждении участвовали режиссер, а также актеры: ДиКаприо, Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Джона Хилл и Тайлер Перри.
Режиссер рассказал, как во время съемок псы жили вместе с ДиКаприо и Хиллом в арендованном доме. Актеры вспомнили инцидент с озером.
"Одна из собак упала [в озеро], и он прыгнул в замерзшее озеро, чтобы спасти собаку. Но как только он вытолкнул одну собаку, туда прыгнула другая", - рассказала Дженнифер Лоуренс.
"По сути они обе упали в замерзшее озеро", - отметил Хилл.
"Я не понимал, что я вообще делаю в замерзшем озере", - отметил актер. В какой-то момент в озере оказались все - и собаки, и ДиКаприо.
Лоуренс добавила, что сразу после этого ДиКаприо сел в машину и начал переодеваться.
Премьера "Не смотрите наверх" состоится на Netflix 24 декабря. В США и некоторых других странах фильм уже показывают в кинотеатрах.