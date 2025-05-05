Специалист рассказал, почему нельзя игнорировать запрет на лов судака

В Латвии с 1 мая снова разрешено ловить рыбу с лодок, в каналах и протоках, что было запрещено с 1 марта по 30 апреля.

Однако, прежде чем отправиться на рыбалку, Зариньш напомнил, что с 16 апреля уже начался запрет на ловлю судаков, который будет действовать до конца мая.

"Это рекомендация для всех - не едем и даже не пытаемся ловить судаков. Можно ловить окуней, можно поймать виму или что-то еще, но если в правилах написано, что нельзя - значит вообще не ловим, потому что у нас в правилах двойственность. Они не запрещают ловить, они запрещают оставлять. Ты можешь ловить и отпускать, но это не совсем корректно, и многие этого не понимают", - объяснил Зариньш.

Пойманных рыб, которых нельзя оставлять в улове, нужно, во-первых, уметь правильно отпустить, чтобы не нанести вреда и чтобы они выжили, но это еще наименьшая проблема. Если рыбы готовятся к нересту, их просто не стоит беспокоить, подчеркнул Зариньш.