Специалист рассказал, почему нельзя игнорировать запрет на лов судака

С 16 апреля по 31 мая запрещено оставлять судаков в улове, однако теоретически закон не запрещает их ловлю, если рыба отпускается. Основатель общества Ar makšķeri Янис Зариньш в передаче Radio vilks dabā на Латвийском радио 2 призвал не использовать эту "лазейку в законе" и вовсе не ловить судаков. В противном случае это может привести к ужесточению ограничений, как это уже произошло в других европейских странах. Об этом сообщает портал lsm.lv.
В Латвии с 1 мая снова разрешено ловить рыбу с лодок, в каналах и протоках, что было запрещено с 1 марта по 30 апреля.
Однако, прежде чем отправиться на рыбалку, Зариньш напомнил, что с 16 апреля уже начался запрет на ловлю судаков, который будет действовать до конца мая.
"Это рекомендация для всех - не едем и даже не пытаемся ловить судаков. Можно ловить окуней, можно поймать виму или что-то еще, но если в правилах написано, что нельзя - значит вообще не ловим, потому что у нас в правилах двойственность. Они не запрещают ловить, они запрещают оставлять. Ты можешь ловить и отпускать, но это не совсем корректно, и многие этого не понимают", - объяснил Зариньш.
Пойманных рыб, которых нельзя оставлять в улове, нужно, во-первых, уметь правильно отпустить, чтобы не нанести вреда и чтобы они выжили, но это еще наименьшая проблема. Если рыбы готовятся к нересту, их просто не стоит беспокоить, подчеркнул Зариньш.
"Закон нам не запрещает ловить, закон запрещает оставлять - это заканчивается тем, что мы все-таки идем ловить, хотя говорим, что якобы отпускаем.
Так мы можем дойти до чешского сценария, где на полгода полностью запрещена спиннинговая ловля. В Чехии спиннинговать запрещено с 1 января до 15 июня вообще, за исключением частных прудов", - отметил Зариньш.
Он пояснил, что в Чехии раньше было так же, как сейчас в Латвии - периоды охраны отдельных видов не соблюдались, поэтому резко сократился размер и численность рыб, и на государственном уровне был введен строгий запрет.
Если судак все же случайно попался, его нужно как можно быстрее и бережнее отпустить обратно, а не хвастаться им в социальных сетях, как это происходит сейчас, отметил Зариньш.
"Если поймал - быстро отпусти и забудь, если действительно попался как прилов, но это не тот объект, которым сейчас стоит гордиться",- призвал Зариньш.
Конечно, в Латвии также нужно различать общественные водоемы и частные. В частных водоемах их владельцы могут поступать, как хотят, но на общественные распространяется требование не ловить судаков до конца мая.
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