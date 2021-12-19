Исследователи объясняют, какие бактерии накапливаются в медицинских масках

Исследование показало, что внутри маски остается больше микроорганизмов, чем снаружи, сказала Катрина Томиня, научный сотрудник кафедры биологии и микробиологии RSU.

В основном внутри масок находятся микроорганизмы, которые мы выдыхаем сами.

"То есть те, что у нас во рту, а также частично те, что на нашей коже лица", - сказала Томиня.

На внешней стороне маски меньше микроорганизмов, но они более разнообразны.

На количество бактерий внутри маски также может существенно повлиять макияж: "Если косметика хранится неправильно, слишком долго использована, косметические кисти могут быть загрязнены микроорганизмами - это способ, как мы сами можем нанести больше микроорганизмов на наши лица и, конечно же, добавить их в наши маски для лица".

"У людей полость рта - одно из самых грязных мест, учитывая количество бактерий.

(…) Как только мы выдыхаем, чихаем или кашляем, эти бактерии попадают на внутреннюю поверхность маски", - пояснил Ингус Скадиньш, доцент кафедры биологии и микробиологии RSU.

Кроме того, маски для лица не следует использовать повторно, подчеркивает исследователь Томиня: "Если мы складываем маску после использования, кладем ее в карман или сумку, а затем используем снова, что мы делаем? Мы обеспечиваем возможность проникновения бактерий, вышедших за пределы маски, внутрь маски. В результате микроорганизмы, которыми мы дышим, больше не являются просто представителями нашей нормальной микробиоты, они уже гораздо более распространены в окружающей среде".

Исследовательница указала, что снаружи анализируемых масок были найдены также различные микроорганизмы, обнаруженные в почве, а также в птичьем помете.