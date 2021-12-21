Вкусные идеи для новогодних праздников: 3 традиционных шведских рецепта

6. Добавьте еще один слой лука и картофеля, а затем еще 10 рыбных филе. Залейте блюдо оставшимся рыбным соком.

7. Залейте блюдо двумя третями молока и сливок, затем посыпьте сверху панировочными сухарями. Снова приправьте.

8. Выпекайте около 45 минут или до готовности картофеля. Через минут 20, добавьте оставшееся молоко и сливки. Если блюдо выглядит сухим, можно добавить еще молока - чтобы получить кремообразную консистенцию.

Лосось с джином Gingravad lax

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Рецепт этой засоленной лососины по-шведски называется Gravad lax. Это классический шведский рецепт, и обычно его приправляют солью и сахаром, также добавляя укроп и белый перец, немного джина и можжевельника - это классический рождественский приём в Швеции. Это придает лососю немного более изысканный вкус. Его можно подавать как закуску на джульборде (рождественский буфет) или на любой другой стол.

Ингредиенты:

1,2 кг филе лосося, 2 шт., с кожей;

2 столовые ложки белого перца;

2 ч. л. ягод можжевельника;

60 г крупной морской соли (кошерная соль);

10 г светлого сахара мусковадо;

30 г мелкой сахарной пудры;

25 г крупно нарезанного укропа, включая стебли;

3 столовые ложки джина.

Приготовление:

1. Проведите пальцами по филе рыбы, чтобы нащупать крошечные косточки, и удалите их пинцетом.

2. Перец и ягоды можжевельника измельчите пестиком в ступке.

3. Приготовьте смесь из приправ, смешав соль, сахар, измельченный перец и ягоды можжевельника.

4. Отрежьте кусок пищевой пленки (полиэтиленовой пленки) достаточно большого размера, чтобы вместить оба куска лосося. Положите немного укропа и немного смеси из приправ на пищевую пленку. Положите на него филе лосося кожей вниз.

5. Разотрите остатки приправ по поверхности каждого филе, влейте джин и добавьте оставшийся укроп.

6. Соедините две части вместе, чтобы получился бутерброд кожицей снаружи. Хорошо оберните пищевой пленкой, поместите в пакет для морозильной камеры, стараясь убрать воздух из пакета, а затем завяжите пакет. Поместите в форму, сверху положите утяжелитель (например, другую форму для выпечки или тарелку с банками с фасолью) и оставьте в холодильнике на 48 часов, переворачивая примерно каждые 12 часов.

7. Разверните рыбу, уберите укроп и быстро промойте лосось под холодной проточной водой. Переложите в новый полиэтиленовый пакет и снова положите рыбу в холодильник еще на 24 часа, чтобы приправы хорошо впитались.

8. По прошествии указанного времени, лососину нужно нарезать острым ножом.

9. Лососину стоит съесть за 2-3 дня или положите остатки в морозильную камеру на следующий раз.

Нарезанный тонкими ломтиками, лосось можно подавать с тонко нарезанным ржаным хлебом, с небольшим кусочком лимона. Или подайте на большом блюде, украшенном ягодами можжевельника и веточками укропа. Непосредственно перед подачей на стол капните на рыбу немного джина.

Рисовый пудинг с апельсинами Ris a la Malta

ФОТО: Пресс-фото