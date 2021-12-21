Вкусные идеи для новогодних праздников: 3 традиционных шведских рецепта

6. Добавьте еще один слой лука и картофеля, а затем еще 10 рыбных филе. Залейте блюдо оставшимся рыбным соком.
7. Залейте блюдо двумя третями молока и сливок, затем посыпьте сверху панировочными сухарями. Снова приправьте.
8. Выпекайте около 45 минут или до готовности картофеля. Через минут 20, добавьте оставшееся молоко и сливки. Если блюдо выглядит сухим, можно добавить еще молока - чтобы получить кремообразную консистенцию.
Лосось с джином Gingravad lax
Рецепт этой засоленной лососины по-шведски называется Gravad lax. Это классический шведский рецепт, и обычно его приправляют солью и сахаром, также добавляя укроп и белый перец, немного джина и можжевельника - это классический рождественский приём в Швеции. Это придает лососю немного более изысканный вкус. Его можно подавать как закуску на джульборде (рождественский буфет) или на любой другой стол.
- 1,2 кг филе лосося, 2 шт., с кожей;
- 2 столовые ложки белого перца;
- 2 ч. л. ягод можжевельника;
- 60 г крупной морской соли (кошерная соль);
- 10 г светлого сахара мусковадо;
- 30 г мелкой сахарной пудры;
- 25 г крупно нарезанного укропа, включая стебли;
- 3 столовые ложки джина.
1. Проведите пальцами по филе рыбы, чтобы нащупать крошечные косточки, и удалите их пинцетом.
2. Перец и ягоды можжевельника измельчите пестиком в ступке.
3. Приготовьте смесь из приправ, смешав соль, сахар, измельченный перец и ягоды можжевельника.
4. Отрежьте кусок пищевой пленки (полиэтиленовой пленки) достаточно большого размера, чтобы вместить оба куска лосося. Положите немного укропа и немного смеси из приправ на пищевую пленку. Положите на него филе лосося кожей вниз.
5. Разотрите остатки приправ по поверхности каждого филе, влейте джин и добавьте оставшийся укроп.
6. Соедините две части вместе, чтобы получился бутерброд кожицей снаружи. Хорошо оберните пищевой пленкой, поместите в пакет для морозильной камеры, стараясь убрать воздух из пакета, а затем завяжите пакет. Поместите в форму, сверху положите утяжелитель (например, другую форму для выпечки или тарелку с банками с фасолью) и оставьте в холодильнике на 48 часов, переворачивая примерно каждые 12 часов.
7. Разверните рыбу, уберите укроп и быстро промойте лосось под холодной проточной водой. Переложите в новый полиэтиленовый пакет и снова положите рыбу в холодильник еще на 24 часа, чтобы приправы хорошо впитались.
8. По прошествии указанного времени, лососину нужно нарезать острым ножом.
9. Лососину стоит съесть за 2-3 дня или положите остатки в морозильную камеру на следующий раз.
Нарезанный тонкими ломтиками, лосось можно подавать с тонко нарезанным ржаным хлебом, с небольшим кусочком лимона. Или подайте на большом блюде, украшенном ягодами можжевельника и веточками укропа. Непосредственно перед подачей на стол капните на рыбу немного джина.
Рисовый пудинг с апельсинами Ris a la Malta
Рис а-ля Мальта или, проще говоря, рисовый пудинг - популярный рождественский десерт и обычно является частью Юлебуря. Есть и другие варианты этого блюда, однако шеф-повар IKEA решил поделиться рецептом рисового пудинга с маринованными апельсинами.