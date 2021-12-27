В 2022 году достаток некоторых латвийцев немного возрастет

С 1 января необлагаемый минимум и для работающих, и для пенсионеров повысится до 350 евро, а с 1 июля - до 500 евро. Это означает, что, например, люди, получающие минимальную зарплату, подоходный налог не будут платить вообще, а у остальных уменьшится облагаемый налогом доход, тем самым увеличится сумма, которую они получают "на руки".
В следующем году повысятся зарплаты у многих работников госсектора - медиков, работников культуры, системы внутренних дел и образования. С 1 января больше будут получать и работники центров социального ухода. В свою очередь до 31 марта 2022 года все пожилые люди, достигшие возраста 60 лет и привившиеся от Covid-19, смогут получать ежемесячное пособие в размере 20 евро.