Пн, 27.12.2021
В обществе тоже ощущается напряжение, потому что многие люди волнуются об опасности омикрона, что скоро какие-то услуги могут быть ограничены. Паул, проживающий в Великобритании латвиец
Паул, проживающий в Великобритании латвиец
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В 2022 году достаток некоторых латвийцев немного возрастет

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

2022 год наступает с хорошими новостями - увеличится доход работающих и пенсионеров "на руки", так как уменьшится налоговое бремя на рабочую силу. Одновременно со следующего года на три месяца увеличится возраст выхода на пенсию - до 64 лет и 3 месяцев, пишет Diena.

С 1 января необлагаемый минимум и для работающих, и для пенсионеров повысится до 350 евро, а с 1 июля - до 500 евро. Это означает, что, например, люди, получающие минимальную зарплату, подоходный налог не будут платить вообще, а у остальных уменьшится облагаемый налогом доход, тем самым увеличится сумма, которую они получают "на руки".

В следующем году повысятся зарплаты у многих работников госсектора - медиков, работников культуры, системы внутренних дел и образования. С 1 января больше будут получать и работники центров социального ухода. В свою очередь до 31 марта 2022 года все пожилые люди, достигшие возраста 60 лет и привившиеся от Covid-19, смогут получать ежемесячное пособие в размере 20 евро.


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