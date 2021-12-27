Пн, 27.12.2021
Хватает пациентов, которые обращаются к дерматологу. Раньше у них проблем с кожей не было, но теперь появились - из-за маски. Элга Сидхома, глава кафедры дерматологии и венерологии Рижского университета им. Страдиня
Элга Сидхома, глава кафедры дерматологии и венерологии Рижского университета им. Страдиня

Ученые открыли новую часть тела

Иллюстративное фото ФОТО: Pexels/Mart Production

Ученые только что открыли раннее не изученную часть человеческого тела. Это может повлиять на развитие и качество медицины.

В современных книгах по анатомии написано, что у жевательной мышцы две части - поверхностная и глубокая. Однако, некоторые ученые предполагали о том, что существует третья часть, однако ее месторасположение неясно, написано в новом исследовании, которое опубликовано в научном журнале Annals of Anatomy.

Именно поэтому ученые хотели узнать, где именно находится этот третий, сверхглубокий слой мышц. Чтобы выяснить это, ученые препарировали 12 голов умерших людей, которые были законсервированы в формальдегиде. Параллельно исследователи с помощью компьютерной томографии изучили еще 16 голов недавно умерших людей, а также сделали снимки магнитных резонансов в голове живого человека.

В результате ученым удалось обнаружить третью часть жевательной мышцы, который тянется от скуловой кости до нижней части челюсти около уха, пишет издание Live Science.

"Эта глубокая часть жевательной мышцы по своему расположению и функциям явно отличается от других частей", - сказала автор исследования Сильвия Мезей.

ФОТО: Szilvia E.Mezey / Annals of Anatomy

Новая мышца получила название Musculus masseter pars coronidea: короноидный отдел жевательной мышцы.


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