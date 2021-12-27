Ученые открыли новую часть тела

В современных книгах по анатомии написано, что у жевательной мышцы две части - поверхностная и глубокая. Однако, некоторые ученые предполагали о том, что существует третья часть, однако ее месторасположение неясно, написано в новом исследовании, которое опубликовано в научном журнале Annals of Anatomy.

Именно поэтому ученые хотели узнать, где именно находится этот третий, сверхглубокий слой мышц. Чтобы выяснить это, ученые препарировали 12 голов умерших людей, которые были законсервированы в формальдегиде. Параллельно исследователи с помощью компьютерной томографии изучили еще 16 голов недавно умерших людей, а также сделали снимки магнитных резонансов в голове живого человека.

В результате ученым удалось обнаружить третью часть жевательной мышцы, который тянется от скуловой кости до нижней части челюсти около уха, пишет издание Live Science.

"Эта глубокая часть жевательной мышцы по своему расположению и функциям явно отличается от других частей", - сказала автор исследования Сильвия Мезей.

ФОТО: Szilvia E.Mezey / Annals of Anatomy