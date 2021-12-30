Сара Джессика Паркер тяжело переживает из-за скандала Криса Нота

Приближенный к Саре Джессике Паркер источник рассказал изданию US Weekly, что актриса тяжело переживает шокирующие известия о Крисе Ноте. "Она чувствует, что будто подвела своих зрителей, когда не знала об инцидентах насильственного характера.

Сейчас Сара признается, что была слепа и до сих пор не может пережить эти новости".

В начале декабря стартовала долгожданная премьера "И просто так…" - продолжения культового сериала "Секс в большом городе". После выхода нескольких серий в СМИ издание The Hollywood Reporter опубликовало рассказ двух женщин, которые обвинили Криса Нота в сексуальном насилии в 2004 и 2015 годах. Позже еще одна женщина обвинила актера в сексуальном насилии. Крис Нот опровергает обвинения и говорит, что все встречи проходили по обоюдному согласию.