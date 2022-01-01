Музыкант из Пурчика теперь в Зепчике, но и там не забыл поздравить соседей!

"На этот Новый год, я решил записать кавер на песню "Опять Метель". Впервые ее исполнили Алла Пугачева и Кристина Орбакайте в качестве саундтрека к кинофильму "Ирония Судьбы: Продолжение". Услышав ее впервые, я влюбился во все, что в ней есть: в мелодию, оркестровую аранжировку, слова и их глубокий смысл", - признается 27-летний музыкант.

По мнению Алекса, лирический герой песни живет надеждами и мечтами о том, что вновь будет с человеком, с котором они уже расстались. Идут годы, но он не предпринимает попыток к новым отношениям, а все ждет. К радости слушателей, во втором куплете герои все же сходятся вместе, и в этот раз - навсегда. Эта история тронула молодого музыканта.

Друзья предложили Алексу записать эту песню а капелла. Сначала он пробовал различные форматы. Он адаптировал трек иначе. Записал многоголосье. Так появилась идея записать в аранжировке 100 голосов.

ФОТО: Пресс-фото

"Таким образом, в треке имитируется мощный хор. Я мечтал бы о своем личном хоре, но пока его нет, прихожу к таким решениям", - признается он.

Сделать кавер на песню "Опять Метель" Алекс хотел давно: