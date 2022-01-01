Сб, 1.01.2022
Работники начали перетаскивать декорации, верхняя часть начала подниматься и... с большой высоты рухнула. Это могло быть больше трех метров Санита, зритель спектакля "Смильгис"
Санита, зритель спектакля "Смильгис"

Музыкант из Пурчика теперь в Зепчике, но и там не забыл поздравить соседей!

Алекс Лещинский ФОТО: Пресс-фото

"Я радую соседей записью 100 голосов в квартире", - шутит рижский музыкант и аранжировщик Алекс Лещинский. В прошлую новогоднюю ночь он выпустил клип, в котором снялись 50 человек, а на этот раз он придумал "клонировать себя". 

"На этот Новый год, я решил записать кавер на песню "Опять Метель". Впервые ее исполнили Алла Пугачева и Кристина Орбакайте в качестве саундтрека к кинофильму "Ирония Судьбы: Продолжение". Услышав ее впервые, я влюбился во все, что в ней есть: в мелодию, оркестровую аранжировку, слова и их глубокий смысл", - признается 27-летний музыкант. 

По мнению Алекса, лирический герой песни живет надеждами и мечтами о том, что вновь будет с человеком, с котором они уже расстались. Идут годы, но он не предпринимает попыток к новым отношениям, а все ждет. К радости слушателей, во втором куплете герои все же сходятся вместе, и в этот раз - навсегда. Эта история тронула молодого музыканта.

Друзья предложили Алексу записать эту песню а капелла. Сначала он пробовал различные форматы. Он адаптировал трек иначе. Записал многоголосье. Так появилась идея записать в аранжировке 100 голосов. 

ФОТО: Пресс-фото

"Таким образом, в треке имитируется мощный хор. Я мечтал бы о своем личном хоре, но пока его нет, прихожу к таким решениям", - признается он. 

Сделать кавер на песню "Опять Метель" Алекс хотел давно:

"Ведь эта композиция так не похожа на большинство других новогодних песен. Но при этом, сохраняет это настроение, и такая уникальная. Наконец-то это получилось. Я рад, что это произошло именно под Новый год. С праздником всех!". 

Видео: Алекс Лещинский - "Опять метель"


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