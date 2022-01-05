Фото ⟩ Маленькая девочка нарядилась в Елизавету II: королева в восторге
Королева Великобритании Елизавета II написала письмо маленькой девочке, которая нарядилась в нее на Хэллоуин.
Королева Великобритании Елизавета II написала письмо маленькой девочке, которая нарядилась в нее на Хэллоуин.
На девочке было двубортное голубое пальто со шляпкой в тон, белый парик и жемчуг на шее. Для полноты образа рядом были семейные корги: именно они натолкнули маму девочки Джелайн на идею. Мама сфотографировала девочку и отправила снимки в Букингемский дворец, отметив, что всегда была поклонницей королевской семьи.
Семья даже не планировала получить ответ от королевы, однако в декабре из дворца пришло письмо, подписанное самой Елизаветой II. В письме говорится, что королева с удовольствием посмотрела фотографии и оценила задумку, сообщил The New York Post. Она поблагодарила семью за присланные снимки и пожелала семье счастливого Рождества.