Фото ⟩ Маленькая девочка нарядилась в Елизавету II: королева в восторге

На девочке было двубортное голубое пальто со шляпкой в тон, белый парик и жемчуг на шее. Для полноты образа рядом были семейные корги: именно они натолкнули маму девочки Джелайн на идею. Мама сфотографировала девочку и отправила снимки в Букингемский дворец, отметив, что всегда была поклонницей королевской семьи.