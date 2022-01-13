Прошло много веков, но никому до сих пор непонятно, куда пропали 115 английских колонистов, прибывших на остров Роанок в августе 1587 года. Недавние доказательства только усложняют дело.

На остров Роанок, где Джон Уайт оставил свою жену, дочь и внучку (первого английского ребенка, который родился в Америке - Вирджинию Дэр), он вернулся три года спустя, в 1590 году. К его удивлению и ужасу, все колонисты исчезли. Лишь несколько улик говорили о том, что могло случиться. Среди них - ствол дерева, на котором было выцарапано одно слово: CROATOAN, сообщает издание History.

115 человек словно испарились в воздухе

Этот вопрос веками мучил историков и археологов. Загадка берет свое начало со дня, когда группа английских колонистов высадилась на острове Роанок в надежде основать там английскую деревню. Колонисты были лондонцами из среднего класса, которые хотели убежать от городской грязи и болезней, поэтому Новый Свет считался отличным конечным пунктом.

Когда Джон Уайт наконец вернулся на остров Роанок, новая колония была заброшена. Здания оставались на месте, они не были сожжены и снесены. Исчезли люди. Нигде не было ни тел, ни крови, поэтому Уайт исключил вероятность того, что колонистов убили местные индейцы. Колонисты, казалось, покинули остров добровольно и организованно.