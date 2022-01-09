Управляющий Čili Pizza: люди боятся работать в сфере общепита

Зукулис пояснил, что одной из проблем является постоянно меняющаяся эпидемиологическая ситуация, которая угрожает финансовой стабильности из-за ограничений.

"К сожалению, в пустых залах общепита официанты не нужны. В последнее время мы пришли к выводу, что сотрудники больше не считают общепит надежной отраслью.

Они отказываются от работы со словами: "Вас все равно скоро снова закроют"", - сказал он.

Глава компании признал, что опасения обоснованы и существуют уже некоторое время. "Даже сейчас мы не вернулись к полной нагрузке, какая была несколько лет назад", - заметил он.

Зукулис сказал, что Tiamo grupa с первых дней начала объяснять сотрудникам, почему важно пройти вакцинацию, поэтому проблем с сертификатами Covid-19 среди сотрудников не возникло. "Я сам был ходячей рекламой вакцинационной кампании, ездил по разным нашим точкам, чтобы убедить сомневающихся. Пытался развеять сомнения, ответить на непонятные вопросы, чтобы процесс вакцинации был максимально понятен моим коллегам", рассказал управляющий.

Не обошлось и без работников, отказавшихся от вакцинации и в связи с этим принявших решение о прекращении трудовых отношений, не их доля была относительно невелика.

"Жалко терять каждого коллегу, но есть вещи, которые мы не можем изменить. Некоторые ушедшие по этой причине сотрудники позже вернулись, пройдя курс вакцинации", - признал Зукулис.

Он отметил, что привлекать и удерживать людей в сфере общественного питания непросто. По его мнению, одним из способов, которым государство могло бы помочь предприятиям общепита сохранить сотрудников, является снижение ставки налога на добавленную стоимость (PVN).

Зукулис отметил, что в настоящее время ставка PVN в Латвии является одной из самых высоких в Европе. "Как известно, наши литовские соседи снизили ставку PVN, тем самым поддержав индустрию общественного питания. Снижение этой ставки позволило бы нам повысить уровень средней заработной платы и замедлить ротацию кадров. А в настоящее время зачастую оказывается более существенная поддержка тем, кто закрывается, чем тем, кто продолжает бороться", - сказал председатель Tiamo grupa.

Tiamo grupa управляет более чем 30 ресторанами по всей Латвии: MO Liepāja, Olive, Čello и суши-рестораном Sushi Boom, кафе Lotte Caffe и Teātra kafejnīca, клубным, пляжным баром и рестораном на крыше Cukurfabrik в Лиепае, а также несколькими пиццериями Čili pizza в нескольких городах Латвии.

Как сообщалось ранее, оборот Tiamo grupa в 2020 году составил 7,512 млн евро, что на 23,7% меньше, чем годом ранее, а прибыль в размере 352 133 евро оказалась на 19,8% меньше, чем в 2019 году, согласно информации, опубликованной на сайте Firmas.lv.