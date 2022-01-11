Части латвийцев придется заполнять налоговую декларацию по-новому. Рассказываем!

До сих пор в положениях не уточнялся порядок заполнения годовой декларации:

для спортсменов, получающих доходы от профессионального спорта,

хозяйствующих субъектов, получающих вознаграждение за интеллектуальную собственность,

ремигрирующих членов диаспоры при применении необлагаемого минимума иностранного пенсионера.

Согласно закону "О подоходном налоге с населения", физическое лицо, вставшее на учет в Службе госдоходов (СГД) в качестве субъекта хозяйственной деятельности, уплачивает подоходный налог в общем порядке, вычисляя его в годовой декларации о доходах.

В этом случае физическое лицо применяет к доходам прогрессивные ставки подоходного налога с населения и имеет право вычесть условную расходную ставку в размере 25% или 50% от платежа за интеллектуальную собственность или, если фактические расходы выше, применить фактические расходы на основании подтверждающих документов.

Положения, утвержденные правительством, предусматривают, что условная норма расходов на интеллектуальную собственность или фактические расходы, основанные на подтверждающих документах, должны быть заявлены как расходы, связанные с другими видами экономической деятельности, которые применяются в пределах ограничений.

В соответствии с законом "О подоходном налоге с населения" в случае ремигрирующего члена диаспоры, который считается резидентом Латвии и которому назначена пенсия в соответствии с иностранными законами, к этой пенсии применяется размер необлагаемой налогом суммы, указанный в той стране, которая выплачивает пенсию. Постановлением Кабинета министров от 25 октября 2018 года о декларациях и порядке их заполнения пока не установлен порядок заполнения деклараций о годовых доходах с применением необлагаемого минимума иностранного пенсионера.

Правительство приняло решение, что физическое лицо может применять к годовому доходу не только необлагаемый налогом минимум пенсионера в соответствии с законом, но и необлагаемую сумму иностранной пенсии в соответствии с законом "О подоходном налоге с населения". При заполнении годовой декларации налогоплательщик делает отметку, подтверждающую, что он имеет право применять необлагаемую налогом сумму иностранной пенсии в таксационном году.

Согласно закону о подоходном налоге, ставка налога на доходы физических лиц, подлежащая уплате профессиональным спортсменом, составляет 20%. Кроме того, доход от занятий профессиональным спортом облагается оправданными расходами, льготами на уплату подоходного налога и необлагаемым минимумом так же, как и другие доходы, облагаемые прогрессивной ставкой налога на доходы физических лиц.

Кроме дохода от профессионального спорта, физическое лицо может иметь и другие доходы, к которым применяются оправданные расходы, налоговые льготы и необлагаемый минимум, соответственно необходимо обеспечить отдельный расчет подоходного налога.