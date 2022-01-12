Как сварить гречку, не расфасованную по пакетикам?
Когда гречка расфасована по пакетикам, нет никакой проблемы ее сварить, да? Но что делать, если случайно купили гречку не в пакетиках?
Когда гречка расфасована по пакетикам, нет никакой проблемы ее сварить, да? Но что делать, если случайно купили гречку не в пакетиках?
К слову, такая гречка более экологична, а также более дружественна к кошельку. Однако ее приготовление требует немного знаний. Но действительно немного. Главное - пропорция воды и гречки, а также время приготовления.
Наливаем в кастрюлю воду, например, один стакан гречки заливаем двумя стаканами воды. Берете два стакана гречки - значит, нужно 4 стакана воды.
Не забудьте подсолить воду/добавить какой-нибудь бульонный кубик/свои любимые приправы.
Тогда закрываем кастрюлю крышкой и даем теплу сделать свое дело. Когда вода начнет кипеть - дайте ей повариться еще 10 минут. Затем снимайте кастрюлю с огня и дайте гречке набухнуть. Последнее - сливаем лишнюю воду, если она осталась. Готово!