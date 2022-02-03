В Сицилии отношения между живыми и мертвыми всегда были тесными, поэтому неудивительно, что в городе Палермо находится один из самых странных и леденящих кровь туристических объектов в мире - катакомбы монастыря капуцинов, где мертвые выглядят как живые.

Одна из самых известных и грустных "обитательниц" катакомб - Розалия Ломбардо. Ей было всего два года, когда она умерла от пневмонии. Одетая в праздничное платье, она кажется в своем гробу просто спокойно заснувшей. У ее идеально сохраненного тела лишь слегка фиолетовый оттенок.