Джейсон Момоа и Лиза Боне разводятся после 16 лет совместной жизни
42-летний американский актер Джейсон Момоа и 54-летняя актриса Лиза Боне расстались после около 16 лет отношений. Об этом пара сообщила в соцсетях.
42-летний американский актер Джейсон Момоа и 54-летняя актриса Лиза Боне расстались после около 16 лет отношений. Об этом пара сообщила в соцсетях.
"Мы разводимся. И делимся этим не потому, что считаем это достойным освещения в СМИ, а потому, что хотим сделать все честно и достойно", - цитирует супругов Esquire.
Момоа и Боне отметили, что любовь между ними все еще остается, развиваясь в том направлении, в котором она хочет быть познанной и прожитой, но они освобождают друг друга. Они всегда остаются преданными этой жизни и своим детям.
У Момоа и Боне есть дочь Лола и сын Накоа-Вульф. Вместе с Боне Момоа также воспитывал Зои Кравиц - ее дочь от предыдущего брака с певцом и актером Ленни Кравицем.
"Повсюду происходит революция (и наша семья не исключение), она растет и становится все более осязаемой из-за происходящих сейсмических сдвигов", - указано в публикации.
СМИ пишут, что Боне и Момоа познакомились примерно в 2005 году. Это произошло еще до того, как Джейсон стал звездой сериала "Игра престолов". Пара поженилась в 2017 году - только после 12 лет отношений.