Джейсон Момоа и Лиза Боне разводятся после 16 лет совместной жизни

"Мы разводимся. И делимся этим не потому, что считаем это достойным освещения в СМИ, а потому, что хотим сделать все честно и достойно", - цитирует супругов Esquire.

Момоа и Боне отметили, что любовь между ними все еще остается, развиваясь в том направлении, в котором она хочет быть познанной и прожитой, но они освобождают друг друга. Они всегда остаются преданными этой жизни и своим детям.

У Момоа и Боне есть дочь Лола и сын Накоа-Вульф. Вместе с Боне Момоа также воспитывал Зои Кравиц - ее дочь от предыдущего брака с певцом и актером Ленни Кравицем.

ФОТО: Scanpix/ Mark RALSTON / AFP

"Повсюду происходит революция (и наша семья не исключение), она растет и становится все более осязаемой из-за происходящих сейсмических сдвигов", - указано в публикации.