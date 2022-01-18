Названы самые пунктуальные авиакомпании мира и Европы

Согласно информации, собранной Cirium, All Nippon Airways выполнила 95% своих рейсов в прошлом году, Japan Airlines - 94,1% и "Аэрофлот" - 91,1%. Бразильская авиакомпания LATAM Airlines находится на четвертом месте с показателем 88,6%, а американская авиакомпания Delta - в пятерке лидеров с показателем 87,8%.

В среднем 10 самых пунктуальных международных авиакомпаний выполнили 86,5% рейсов без задержек.

При оценке международных авиакомпаний Cirium учитывала информацию о том, что авиакомпании присутствуют как минимум в трех регионах мира. При составлении рейтинга учитывалось время прибытия рейса и его задержка более чем на 15 минут.

Самые пунктуальные авиакомпании Европы

В Европе на первом месте испанский лоукостер Vueling с 92,1% рейсов без задержек. Далее следуют испанский региональный перевозчик Iberia Express с показателем 91,8% и скандинавский лоукостер Norwegian Air Shuttle с показателем 91,5%. Российский "Аэрофлот" находится на четвертом месте с показателем 91,1%, а Iberia - на пятом месте с показателем 90,3%.

В общей сложности десять самых пунктуальных авиакомпаний Европы совершили без задержек 89,6% рейсов. Для европейского рейтинга учитывались данные о 30% крупнейших европейских авиакомпаний.

Отмечается, что пунктуальность является важным фактором для людей, которым необходимо планировать свое время, например, для сотрудников компаний, которые используют авиаперелеты для участия в конференциях и других мероприятиях.