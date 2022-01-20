Чт, 20.01.2022
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Александр Пилат, журналист RUS TVNET

Латвиец в постели - это как? Дочь латвийской ТВ-дивы о работе в секс-шопе

Гриета Сипениеце (22 года), дочь телеведущей Байбы Сипениеце-Гаваре (51) и художника Айвара Вилипсонса (57), временно бросила учебу и уже некоторое время зарабатывает на жизнь, работая продавцом-консультантом в магазине интимных товаров, сообщает Kas Jauns.

Гриета Сипениеце предстала перед широкой публикой в ​​YouTube-шоу своей матери Sviests manā galvā. В первом выпуске она рассказала о себе и своей работе.

Дочь телеведущей поведала, что работает в секс-шопе Sexy Style и что это замечательная работа.

"Мне это действительно очень нравится, и это одно из самых любимых мест, где я работала. Оно сломало мои стереотипы о сексуальной жизни среднестатистического латвийца, и я стараюсь их разрушить и для своих клиентов. И о сексуальности, и о месте мужчины и женщины в жизни и в браке и так далее..." - говорит Гриета.

Девушка заметил, что в интимный магазин часто приходят мужчины в возрасте от 50 до 60 лет и говорят, что не знают, что и как делать: "Они жалуются: мы не доходим до "конца шоу", не доходим "до аплодисментов", что делать?". И у меня такое впечатление, что они даже не знают, что в алфавите есть совсем другие буквы, кроме А, Б, В. И это меня так раздражает!

Я спрашивала у мужчин - пробовали ли вы со своей женой это, может, как-нибудь по-другому, поговорили ли с ней о том, чего она хочет? - "Нет, нет…". Они даже поговорить не могут!

Потому что "по-латвийски" - это под одеялом, без света и разговоров. Проблема в том, что многие не понимают, что женщина - это не трехцветный светофор... Потом он покупает какую-нибудь дорогую вещь, потому что нам это выгодно, и я знаю, что та женщина будет счастлива. Для меня важно благополучие этой женщины".

Видео: Сюжет передачи Sviests manā galvā (на латышском языке)


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