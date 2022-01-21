Пт, 21.01.2022
Пожалуйста, примите изменения в законе по поводу пьяных водителей. Вплоть до наказания всех присутствующих в каждом деле. Чтобы каждый человек знал - если он рядом и позволяет этому случиться, он - сообщник Угис, отец девочки, погибшей по вине пьяного водителя
Угис, отец девочки, погибшей по вине пьяного водителя
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Продукты, которые нельзя есть каждый день

ФОТО: Oleg Krugliak/Shutterstock.com

Есть продукты питания, которыми мы грешим слишком часто, хотя в них нет ничего хорошего!

Конечно, впадать в крайности не нужно, и мы хорошо знаем, что съесть какую-нибудь вкусняшку иногда даже нужно. Тем не менее имейте в виду, что есть продукты, которыми вы не должны увлекаться, заботясь о своем здоровье. И да, к этому списку, безусловно, можно добавить ряд других продуктов, но именно эти можно встретить чаще всего во многих домах.

Чипсы

Жиры, соль, сахар и усилители вкуса - все, из чего они состоят и чего специалисты советуют избегать. 

Белый хлеб, пончики и булочки 

Сахар, жиры и пустые углеводы. Вкусно, даже очень, вроде даже сытно, но на короткое время. 

Белый шоколад 

На самом деле в нем даже нет шоколада - содержание какао крайне мало. Кроме того, в нем много сахара и практически нет никаких полезных свойств, которыми обладает черный шоколад. 

Картофель фри 

В большой порции картофеля в местах быстрого приготовления более 400 килокалорий. Этим все сказано. Много, слишком много.

Маленькие соленые крендельки 

10 штучек быстро исчезают, а 300 калорий были съедены. 

Пакетированные соки 

Редко в таких пачках можно найти настоящий сок. Чаще всего это концентраты, сахар, усилители вкуса и красители. 


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