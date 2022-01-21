Продукты, которые нельзя есть каждый день

Конечно, впадать в крайности не нужно, и мы хорошо знаем, что съесть какую-нибудь вкусняшку иногда даже нужно. Тем не менее имейте в виду, что есть продукты, которыми вы не должны увлекаться, заботясь о своем здоровье. И да, к этому списку, безусловно, можно добавить ряд других продуктов, но именно эти можно встретить чаще всего во многих домах.

Чипсы

Жиры, соль, сахар и усилители вкуса - все, из чего они состоят и чего специалисты советуют избегать.

Белый хлеб, пончики и булочки

Сахар, жиры и пустые углеводы. Вкусно, даже очень, вроде даже сытно, но на короткое время.

Белый шоколад

На самом деле в нем даже нет шоколада - содержание какао крайне мало. Кроме того, в нем много сахара и практически нет никаких полезных свойств, которыми обладает черный шоколад.

Картофель фри

В большой порции картофеля в местах быстрого приготовления более 400 килокалорий. Этим все сказано. Много, слишком много.

Маленькие соленые крендельки

10 штучек быстро исчезают, а 300 калорий были съедены.

Пакетированные соки