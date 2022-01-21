"Малкович-Шмалкович". Многие остались без билета на спектакль с голливудским актером. Пора высказаться в соцсетях!

"Пфф, Малкович-Шмалкович, позвоните мне, когда в театре "Дайлес" будет Томми Вайсо!" (Томми Вайсо - автор фильма "Комната", признанного одним из самых неудачных в истории. - Прим. ред.)
"Чем Малкович лучше Скрастиньша?" (Артур Скрастиньш - латвийский актер. - Прим. ред.)
"Малкович после спектаклей неделю будет жить в моем гостевом доме у Венты. Если вдруг что".
"Я знал, кто такой Джон Малкович еще до того, как это стало круто".
"Ого... И минуты не прошло".
"То, что Джон Малкович сейчас в Риге - отличная причина ходить в день не сто шагов, как сейчас, а 50 000. Нужно идти, пока "случайно" не столкнешься со стариком, чтобы пожать руку".
"Без обид, но могу поспорить, что большая часть тех, кто раскупил билеты, даже не знают, кто такой Малкович".
"Боюсь спросить, кто такой Джон Малкович, но кто-то должен это сделать".
"А театр "Дайлес" вдруг такой: "Эм, вы правильно прочитали? Это Джон Палкович, а не Малкович. Но спасибо, что выкупили кассу, хе-хе".
"Малкович в "Дайлес" будет говорить по-латышски?"
"Приз за шок недели достается "Дайлес"! Позитивный шок - Малкович и Дапкунайте! Негативный шок - что с этими билетами?! Были - не были, были - сплыли. И это все за 24 часа!"
"Малкович в Риге только до конца января? А можно его ковидом заразить, чтобы подольше остался?"
"Где вы были, когда Малкович еще учился в LKA и играл в "Днях портных в Силмачах"?"
"Так, кто-нибудь уже пошутил, что Малкович - это новый Праздник песни и танца?"
"Этот Малкович параллельно мог организовать селфи-сессию за те же деньги. Тогда те, кто интересуется спектаклем, могли бы спокойно достать билеты, а тем, кто не помнит, когда в последний раз был в театре, и все-таки купил билет, не пришлось бы подвергаться таким мучениям".