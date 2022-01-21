"Малкович-Шмалкович". Многие остались без билета на спектакль с голливудским актером. Пора высказаться в соцсетях!

"Пфф, Малкович-Шмалкович, позвоните мне, когда в театре "Дайлес" будет Томми Вайсо!" (Томми Вайсо - автор фильма "Комната", признанного одним из самых неудачных в истории. - Прим. ред.)

Pfff, Malkovičs Šmalkovičs, call me, kad Dailes teātrī būs Tommy Wiseau. pic.twitter.com/Vb5QxKYzzx — Zanda (@Mojito41) January 18, 2022

"Чем Малкович лучше Скрастиньша?" (Артур Скрастиньш - латвийский актер. - Прим. ред.)

Ar ko Malkovičs ir labāks par Skrastiņu? — brinumzeme (@teuntagad) January 18, 2022

"Малкович после спектаклей неделю будет жить в моем гостевом доме у Венты. Если вдруг что".

Malkovičs pēc izrādēm nedēļu padzīvos manā viesu namiņā pie Ventas. Ja nu kas. — Vasilijs Sikuriņecs 🇺🇦 🇸🇰 🇱🇻 (@VSikurinecs) January 20, 2022

"Я знал, кто такой Джон Малкович еще до того, как это стало круто".

Es zināju, kas ir Džons Malkovičs before it was cool. pic.twitter.com/mkr6Ym29Kc — Māris Ūdris 🇱🇻🇪🇺 (@arlekiins) January 18, 2022

"Ого... И минуты не прошло".

"То, что Джон Малкович сейчас в Риге - отличная причина ходить в день не сто шагов, как сейчас, а 50 000. Нужно идти, пока "случайно" не столкнешься со стариком, чтобы пожать руку".

Fakts, ka šobrīd Rīgā uzturas Džons Malkovičs, varētu būt labs iemesls, kā palielināt dienā noietos soļus no esošajiem 100 līdz 50'000. Jāiet, kamēr "netīšām" sanāks uzskriet vecamzēnam paspiest roku. — Martins Danevics (@DerTwitler) January 18, 2022

"Без обид, но могу поспорить, что большая часть тех, кто раскупил билеты, даже не знают, кто такой Малкович".

No hate, bet varu saderēt, ka lielākā daļa izrādes biļetes pircēju nemaz nezina, kas ir Džons Malkovičs — Kristīne (@krnelu) January 19, 2022

"Боюсь спросить, кто такой Джон Малкович, но кто-то должен это сделать".

Baidos jautāt, kas ir Džons Malkovičs, bet kādam tas ir jādara — līga “ヽ(´▽｀)ノ” (@_liiga) January 18, 2022

"А театр "Дайлес" вдруг такой: "Эм, вы правильно прочитали? Это Джон Палкович, а не Малкович. Но спасибо, что выкупили кассу, хе-хе".

Dailes teātris pēkšņi tāds: "Em, jūs kārtīgi izlasījāt? Tas ir Džons Palkovičs, nevis Malkovičs.. Bet paldies par izpirkto kasi, hehe" — Roberts Rambāns (@EsEsmuTuEsmuEs) January 18, 2022

"Малкович в "Дайлес" будет говорить по-латышски?"

Malkovičs Dailē runās latviski? — Arvis Kolmanis (@ArvisKolmanis) January 18, 2022

"Приз за шок недели достается "Дайлес"! Позитивный шок - Малкович и Дапкунайте! Негативный шок - что с этими билетами?! Были - не были, были - сплыли. И это все за 24 часа!"

Balva par nedēļas šoku tiek @daile_lv ! Pozitīvs šoks - Malkovičs un Dapkunaite Dailē! Negatīvais šoks - kas ar tām biļetēm ?!!! Bija, nebija, bija, izbija. Un tas viss 24 h laikā! — Aiva Birbele (@aiwwa) January 19, 2022

"Малкович в Риге только до конца января? А можно его ковидом заразить, чтобы подольше остался?"

Bāc, Malkovičs LV tikai lidz janvāra beigām? Mēs nevaram viņam covid pielaist, lai ilgāk paliek? — Artūrs Lontons (@ArtursL) January 18, 2022

"Где вы были, когда Малкович еще учился в LKA и играл в "Днях портных в Силмачах"?"

"Kur jūs bijāt, kad Malkovičs tikai studēja LKA aktieros un spēlēja Joski Skroderdienās?" — Idus Abra (@IdusAbra) January 18, 2022

"Так, кто-нибудь уже пошутил, что Малкович - это новый Праздник песни и танца?"

Tā, kāds jau pajokoja, ka Malkovičs ir jaunie Dziesmu un deju svētki? — Gerda Veinberga (@gerda_c) January 19, 2022

"Этот Малкович параллельно мог организовать селфи-сессию за те же деньги. Тогда те, кто интересуется спектаклем, могли бы спокойно достать билеты, а тем, кто не помнит, когда в последний раз был в театре, и все-таки купил билет, не пришлось бы подвергаться таким мучениям".