Пт, 21.01.2022
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"Малкович-Шмалкович". Многие остались без билета на спектакль с голливудским актером. Пора высказаться в соцсетях!

ФОТО: Jordan Strauss/AP

18 января стало известно, что в театре "Дайлес" с 28 по 31 мая пройдут показы спектакля "В одиночестве хлопковых полей" с актерами Джоном Малковичем и Ингеборгой Дапкунайте. В это время пользователи соцсетей решили высказаться о визите американской звезды в Латвию.

Режиссером спектакля по мотивам пьесы Бернара-Мари Кольтеса выступил россиянин Тимофей Кулябин. Спектакли пройдут на английском языке с субтитрами на латышском и русском языках.

15 января начался первый этап репетиций. Они пройдут в два этапа, первый закончится 25 января. Затем постановочная группа вновь встретится в Риге в начале мая, чтобы в конце месяца представить премьеру - 28, 29, 30 и 31 мая. До конца 2022 года на сцене театра "Дайлес" состоится второй блок спектаклей "В одиночестве хлопковых полей", после чего в 2023 году постановка отправится в мировое турне.

Пользователи латвийского Twitter высказались о визите Малковича в Ригу. Одни спрашивали, кто это такой, другие не могли скрыть восторга или грусти по поводу выкупленных за считаные минуты билетов.

"Вы вообще заметили, что в "Дайлес" пройдет спектакль с Джоном Малковичем и Ингеборгой Дапкунайте? То есть настоящий Малкович. В "Дайлес".

"Пфф, Малкович-Шмалкович, позвоните мне, когда в театре "Дайлес" будет Томми Вайсо!" (Томми Вайсо - автор фильма "Комната", признанного одним из самых неудачных в истории. - Прим. ред.)

"Чем Малкович лучше Скрастиньша?" (Артур Скрастиньш - латвийский актер. - Прим. ред.)

"Малкович после спектаклей неделю будет жить в моем гостевом доме у Венты. Если вдруг что".

"Я знал, кто такой Джон Малкович еще до того, как это стало круто".

"Ого... И минуты не прошло".

"То, что Джон Малкович сейчас в Риге - отличная причина ходить в день не сто шагов, как сейчас, а 50 000. Нужно идти, пока "случайно" не столкнешься со стариком, чтобы пожать руку".

"Без обид, но могу поспорить, что большая часть тех, кто раскупил билеты, даже не знают, кто такой Малкович".

"Боюсь спросить, кто такой Джон Малкович, но кто-то должен это сделать".

театр "Дайлес" вдруг такой: "Эм, вы правильно прочитали? Это Джон Палкович, а не Малкович. Но спасибо, что выкупили кассу, хе-хе".

"Малкович в "Дайлес" будет говорить по-латышски?" 

"Приз за шок недели достается "Дайлес"! Позитивный шок - Малкович и Дапкунайте! Негативный шок - что с этими билетами?! Были - не были, были - сплыли. И это все за 24 часа!" 

"Малкович в Риге только до конца января? А можно его ковидом заразить, чтобы подольше остался?" 

"Где вы были, когда Малкович еще учился в LKA и играл в "Днях портных в Силмачах"?"

"Так, кто-нибудь уже пошутил, что Малкович - это новый Праздник песни и танца?" 

"Этот Малкович параллельно мог организовать селфи-сессию за те же деньги. Тогда те, кто интересуется спектаклем, могли бы спокойно достать билеты, а тем, кто не помнит, когда в последний раз был в театре, и все-таки купил билет, не пришлось бы подвергаться таким мучениям".

 


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