Сегодня - последний день тканевых масок на лицах жителей Латвии

Со вторника на рабочих местах, в общественном транспорте и других местах их носить будет нельзя: нужно будет использовать медицинские маски или респираторы.

Напомним, с 25 января в публичных местах можно будет использовать только медицинские маски или респираторы классом не ниже FFP2 без клапана.

Исключение сделано для школьников, которые в школе могут продолжать носить маски, обеспеченные государством.