Сегодня - последний день тканевых масок на лицах жителей Латвии
Понедельник, 24 января, - это последний день, когда жители в общественных местах могут использовать тканевые маски для лица, напоминает Латвийское радио.
Понедельник, 24 января, - это последний день, когда жители в общественных местах могут использовать тканевые маски для лица, напоминает Латвийское радио.
Со вторника на рабочих местах, в общественном транспорте и других местах их носить будет нельзя: нужно будет использовать медицинские маски или респираторы.
Напомним, с 25 января в публичных местах можно будет использовать только медицинские маски или респираторы классом не ниже FFP2 без клапана.
Исключение сделано для школьников, которые в школе могут продолжать носить маски, обеспеченные государством.
Министерство здравоохранения обосновало решение тем, что тканевые маски всех членов общества проверить невозможно, поэтому безопаснее носить медицинские маски или респираторы. В свою очередь закупленные для образовательного процесса маски допустимы, так как это высококачественные тканевые маски, которые были закуплены специально.