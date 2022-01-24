Пн, 24.01.2022
Это неподходящий момент для того, чтобы высказаться. Предполагаю, что это в большой степени связано с приближением выборов Леонс Астра, брат Гунара Астры, о "свистунах"
Леонс Астра, брат Гунара Астры, о "свистунах"
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Сегодня - последний день тканевых масок на лицах жителей Латвии

ФОТО: Reuters/ScanPix

Понедельник, 24 января, - это последний день, когда жители в общественных местах могут использовать тканевые маски для лица, напоминает Латвийское радио.

Со вторника на рабочих местах, в общественном транспорте и других местах их носить будет нельзя: нужно будет использовать медицинские маски или респираторы.

Напомним, с 25 января в публичных местах можно будет использовать только медицинские маски или респираторы классом не ниже FFP2 без клапана.

Исключение сделано для школьников, которые в школе могут продолжать носить маски, обеспеченные государством.

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Министерство здравоохранения обосновало решение тем, что тканевые маски всех членов общества проверить невозможно, поэтому безопаснее носить медицинские маски или респираторы. В свою очередь закупленные для образовательного процесса маски допустимы, так как это высококачественные тканевые маски, которые были закуплены специально.


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